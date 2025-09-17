¡ÖËÍ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¡×12.21¡¢ÇðÌÚÍÛ²ð¤Î°úÂà»î¹ç¤¬³«ºÅ¡ª¡ÖÂç¹¥¤¤Ê´ôÉì¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×
¡¡FC´ôÉì¤Ï£¹·î17Æü¡¢ÇðÌÚÍÛ²ð»á¤Î°úÂà»î¹ç¡ÖÃç´Ö¤Ë´¶¼Õ¡¢´ôÉì¤«¤éÌ¤Íè¤ò¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÇðÌÚ»á¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç³èÌö¤·¡¢2021¥·¡¼¥º¥ó¤Ë´ôÉì¤Ë²ÃÆþ¡£23¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½Îò¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÁö¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿±ýÇ¯¤ÎÌ¾¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢°úÂà»î¹ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ôÉì¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö12·î21Æü¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£FC´ôÉì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¦FC´ôÉì¤È¡¢J£±¤«¤éJ£³¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò·Ð¸³¤·¡¢ËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î°¦¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¡¢Âç¹¥¤¤Ê´ôÉì¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë´ôÉì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï12·î21Æü¤Ë´ôÉì¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹ÎÉÀî¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¡£14»þ¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
