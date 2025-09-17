「腹立たしいし悲しい」慣れた手つきで持ち去る自転車ドロボー…パーツなど50万円費やし14年間愛用のマウンテンバイク　東京・板橋区

盗んだ自転車を器用に操るドロボー

東京・板橋区でカメラが捉えたのは、盗んだ自転車を片手で器用に操る2人組のドロボーだ。

防犯カメラが自転車に乗る2人組を捉えたのは8月8日。1人はフードをすっぽりとかぶり、もう1人はTシャツに半ズボン姿だ。

駐輪場に入るや否や、止めてあった自転車に近づきガサゴソし始めた。

もう1人は見張り役なのか、通路で様子を窺っているように見える。

約2分後、駐輪場から出てくると乗ってきた自転車の他に、もう一台を片手で操作している。

犯行後、急ぐ様子もなく、2人組はそのまま走り去って行った。

被害者：

その持ち去り方を見ると、計画的で手慣れた感じでやっている。

盗まれたのは約50万円費やした愛車

盗まれたのは、14年間乗り続けていたというマウンテンバイクだ。

これまでにパーツやメンテナンスなど、約50万円を費やした愛車だという。

当時、マウンテンバイクは駐輪場の柵に鎖で固定していたという。被害者は、「（鎖を）切ったのか、鍵穴から何かやったのか…。腹立たしいし、悲しい」と語った。

警視庁は、窃盗の疑いで2人組の自転車ドロボーの行方を追っている。

（「イット！」9月16日放送より）