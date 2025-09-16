【激ヤバ】隣人トラブル 警察官が民家に駆け付けると”叫び声”を発するタンクトップの女が！
9月16日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【暴走㊙巨大トレーラーVSパトカー24台！大追跡SP」
◆超過激トラブル勃発！！なぜ隣人が豹変？
アメリカで起きた超絶！激ヤバ！隣人トラブル。警察官が民家に駆け付けると、叫び声を発するタンクトップの女が！通報した隣人によると、隣の家の掃除した水が敷地まで流れ込むのでフェンスを作ったというが、これに女は怒りを爆発！一体、どうなる！？
一方、カップルが隣人の家族から袋叩きにされた！度重なる嫌がらせを受け、命の危機にさらされるトラブルに。狂暴化した隣人のヤバ過ぎる実態を激撮！
◆壮絶カーチェイス！暴走トレーラー＆パトカー24台
アメリカで発生した壮絶なカーチェイスのリアルドキュメント！フロリダ州では、殺人未遂事件の容疑者が白いセダンで逃走。航空隊も出動して、空と陸から追跡を行う。パトカーで逃走車を囲み、同時に減速して停止させる作戦を実行。果たして、車を止められるのか？
テキサス州では、巨大なトレーラーが暴走！高速道路を逆走し警察を翻弄する！パトカー24台で大追跡！手に汗握る壮絶なカーチェイスの結末とは？
◆26歳女性惨殺！防犯カメラに映る謎男！㊙真犯人は？
レストランに勤務する26歳のセリーナが、何者かによって殺された。
優しい性格で、多くの人から慕われていた彼女に、一体何があったのか？
警察が注目したのは、事件現場周辺に設置された防犯カメラの映像。セリーナの後をつける男たちなど、複数の怪しい人物をとらえていた！彼女の命を奪ったのは誰なのか？
そんな中、解析チームから重大な情報が！闇に隠れた真相を解き明かせ！「TVer」「ネットもテレ東」で！
