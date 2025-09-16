サプライズ連発の伝説級ライブ！ ULTRAMAN MUSIC LIVE 〜ウルトラマン魂2025〜
円谷プロ最大の祭典『TSUBURAYA CONVENTION 2025』が、9月13日（土）・14日（日）に東京ドームシティで開催された。
ここではウルトラマンシリーズの主題歌を担当するアーティストが集結した、バンド演奏によるプレミアムライブ「ULTRAMAN MUSIC LIVE〜ウルトラマン魂2025〜」の模様をレポートする。
◆ここでしか聴けないプレミアムなカバー！◆
◆ここでしか聴けないプレミアムなカバー！◆
ライブはバンドメンバーによる『帰ってきたウルトラマン』の劇伴『ワンダバ』の演奏で開幕。出演者全員による『帰ってきたウルトラマン』主題歌の合唱で、たちまち会場は熱気に包まれた。
序盤はニュージェネレーションウルトラマンシリーズの主題歌を担当したアーティストによる豪華カバーが連発！ ボイジャーとASHが『ご唱和ください 我の名を！』、『英雄』で客席のボルテージを引き上げた。
宮野真守、寺島拓篤、勇の同い年トリオは、『arc jumpn to the sky』で息の合ったパフォーマンスを見せて観客を魅了。歌唱前のMCでは、宮野と勇が20年以上前にユニットを組んでいたと明かした。その後、勇はSCREEN modeとして『Wake up Decker！』を披露し、右腕を掲げる ”デッカ―ポーズ” で会場が一体となっていた。
ライブの折り返しでは、平成三部作ことTDGの主題歌が連発。佐久間貴生が『ウルトラマンティガ』の主題歌『TAKE ME HIGHER』で観客をヒートアップさせ、前田達也が『ウルトラマンダイナ』の主題歌を熱唱した。
『ウルトラマンガイア』の主題歌はオリジナルアーティストの田中昌之、高山我夢役の吉岡毅志に加えて、藤宮博也役の高野八誠がサプライズで登場！ ウルトラマンガイアとウルトラマンアグルもステージに光臨し、大興奮の中で前半戦が締めくくられた。
◆レアなウルトラマンソングも続々披露！◆
後半戦は、ボイジャーと高橋健介が演じる大空大地による『ウルトラマンX』の主題歌からスタート。『X』に山岸タケル役、松戸チアキ役として出演していたボイジャーの二人は、役衣装である防衛チームXio（ジオ）の隊員服姿で登場して観客を沸かせた。
つるの剛士は、ライブ初披露となる『ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA』のOP、『ULTRAMAN ORB』を熱唱。ボイジャーと濱田龍臣が演じる朝倉リクは、『ウルトラマンジード』の主題歌『GEEDの証』を披露し、リクはウルトラマンジード プリミティブと肩を組んで歌唱する姿を見せていた。
Project DMMによる『ウルトラマンコスモス』の主題歌『Spirit』のパフォーマンスでは、サプライズゲストととして春野ムサシ役の杉浦太陽が登場！ 杉浦が変身アイテムのコスモプラックを掲げると、ウルトラマンコスモス ルナモードもステージに姿を見せ、会場をさらに盛り上げていた。
宮野真守とボイジャーが『ゼロの覚醒』をパフォーマンスする最中、ステージ上にウルトラマンゼロが参上！ 歌唱後に宮野が「ゼロ、最高だぜ！」とゼロに語りかけて、二人が熱い抱擁を交わす一幕も。前田達也による『ウルトラマンパワード』主題歌の歌唱中には、ウルトラマンパワードが登場し、メガ・スペシウム光線やパワードスラッシュなど数々の必殺技を披露して、観客の注目を集めていた。
終盤では、昭和の名曲が立て続けを立て続けに披露。ささきいさおが『ザ☆ウルトラマン』、福沢良一（旧芸名：武村太郎）が『ウルトラマンタロウ』、真夏竜が『ウルトラマンレオ』の主題歌を歌い上げ、全出演者による『ウルトラセブンの歌』の合唱で後半戦は締めくくられた。
会場からのアンコールに応えてボイジャーが登壇。ボイジャーは、ウルトラマンシリーズ60周年のアニバーサリーソング『with U』の制作を発表し、楽曲完成のために観客の声を収録したいと呼びかけた。約2300人の観客による「シュワッチ」の声を収録し、ボイジャーのタケルは「これで僕たち、そして皆さんは ”チームwith U” ですので、ウルトラマン60周年、100周年を目指してみんなで盛り上げていきましょう！」と語りかけた。
アンコールでは、出演者全員による『with U』と『ウルトラマンの歌』が披露され、会場が感動に包まれる中で、「ULTRAMAN MUSIC LIVE〜ウルトラマン魂2025〜」はフィナーレを迎えた。
今回のライブは、10月5日（日）23：59までU-NEXTにて見逃し配信が実施されている。販売価格は4400円（税込）、販売期間は10月5日（日）19：00まで。
＜セットリスト＞
01.『ワンダバ』Instrumental
02.『帰ってきたウルトラマン』ALL CAST
03.『ご唱和ください 我の名を！』瀬下千晶 with ASH
04.『英雄』タケル with ASH
05.『Hands』寺島拓篤 with 勇from SCREEN mode
06.『arc jumpn to the sky』宮野真守 with 寺島拓篤 with 勇 from SCREEN mode
07.『僕らのスペクトラ』佐久間貴生
08.『オーブの祈り』つるの剛士 with ボイジャー
09.『Wake up Decker!』SCREEN mode
10.『ウルトラマンマックス』Project DMM
11.『ZERO to Infinity』宮野真守
12.『ウルトラマンギンガの歌』ボイジャー
13.『TAKE ME HIGHER』佐久間貴生
14.『ウルトラマンダイナ』前田達也
15.『ウルトラマンガイア！』田中昌之 with 吉岡毅志＋高野八誠
16.『ウルトラマンX』ボイジャー feat.大空大地
17.『ウルトラマンメビウス』Project DMM
18.『ULTRAMAN ORB』つるの剛士
19.『Buddy, steady, go!』寺島拓篤
20.『BRIGHT EYES』ASH
21.『GEEDの証』朝倉リク with ボイジャー
22.『Trigger』佐久間貴生
23.『Spirit』Project DMM＋杉浦太陽
24.『ゼロの覚醒』宮野真守 with ボイジャー
25.『ウルトラマン80』Project DMM with ボイジャー
26.『ウルトラマンパワード』前田達也
27.『ザ☆ウルトラマン』ささきいさお
28.『ウルトラマンタロウ』福沢良一（旧芸名：武村太郎）
29.『ウルトラマンレオ』真夏竜
30.『ウルトラセブンの歌』ALL CAST
EC1.『with U』ALL CAST
EC2.『ウルトラマンの歌』ALL CAST
（C）円谷プロ
