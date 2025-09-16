³«Ëë¤«¤éÉÔ¿¶¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤Ï¼é¸î¿À¥¾¥Þ¡¼¤Ë½¸Ãæ¡ÖÌäÂê¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÂ¸ºß¡×
´û¤Ë³«Ëë¤«¤é3»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿º£µ¨¤Î¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Àè½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹Àï¤Ç¤Ï¥Ï¥«¥ó¡¦¥Á¥ã¥ë¥Ï¥Î¡¼¥ë¤È¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç°ì»þ¤ÏµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å½ªÈ×¤Ë2¼ºÅÀ¤òµö¤·¤Æ3-4¤ÇÇÔËÌ¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢½ç°Ì¤â11°Ì¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈãÈ½¤Ï¡¢¼é¸î¿À¤Ç¤¢¤ë¥ä¥ó¡¦¥¾¥Þ¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹Àï¤Ç¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¡¢¥ô¥¡¥·¥ê¥¨¡¦¥¢¥¸¥Ã¥Á¤Ë¤¤¤º¤ì¤â¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç25m¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¼¡¤Î¸ø¼°Àï¤Ï¡¢17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤âÇÔ¤ì¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤È¥¾¥Þ¡¼¤¬¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¢¤ê¡¢°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤ÁÅÀ3¤¬É¬Í×¤Ê»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£