坂口健太郎（34）が同棲していた一般女性・A子さんと交際中、親密関係にあったと明かされた永野芽郁（25）。この三角関係を報じた『週刊文春』によると、永野の所属事務所は「本人に確認したところ、過去にお付き合いをしていたことは事実ですが、当時、別の方とも交際されていたことは存じ上げておりませんでした」と回答したという。芸能プロ関係者が語る。

【写真】制服姿の永野芽郁（10代）ほか、憔悴した様子の近影ほか

「永野さんといえば、今年4月発売の『文春』によって既婚の俳優・田中圭（41）さんとの不倫疑惑も報じられました。この時は双方の事務所が疑惑を否定したものの、今回は永野さん側が坂口さんと交際していた過去を認めています。坂口さんと永野さんはこれまで”兄妹のような仲”をアピールしていただけに、ファンも動揺しているようです」

永野と坂口は2015年公開の映画『俺物語!!』で初共演。当時、同作主演の鈴木亮平（42）と3人で取材を受けることも多かったが、永野はエンタメ情報サイト『シネマカフェ』のインタビューの中で、坂口だけでなく鈴木のことも「お兄ちゃんみたいな存在」と語っていた。

「その後、永野さんと坂口さんは”めいたろう”コンビと呼ばれるようになっていきます。2020年公開の映画『仮面病棟』でも共演し、永野さんも同年2月のインスタグラムに『どうも、めいたろう です』『お兄とのコンビ名』と綴っていました。成人になって再会した2人ですが、永野さんは初めて酔っている坂口さんの姿を見て、「お兄ちゃんが酔ってる〜！」って』というエピソードも明かしていました」（同前）

そんな永野にとって、芸能界の”兄”は他にも。たとえば、2017年春に公開された映画『ひるなかの流星』で共演した三浦翔平（37）と白濱亜嵐（32）。インタビュー時に2人のことを「お兄さんのような存在」などと言い、同年4月には自身のインスタでスリーショットを公開して「大ヒット舞台挨拶、無事に終了いたしました！！」と報告しつつ「お兄ちゃんたちともバイバイだ は〜さみしいな〜〜」とコメントしていた。

若手の共演者よりも芸歴が長くなる

また、同年夏の連続ドラマ『僕たちがやりました』で共演した窪田正孝（37）とのツーショットをアップしたインスタにも「おにーちゃんみたいな大先輩です」と記していた。

その一方で、不倫疑惑が報じられた田中は永野の”父”ポジションだったらしい。2021年公開の映画『そして、バトンは渡された』で父娘役を演じたという背景もあるが、同年11月の『VoCE』インタビューでは田中が「やっぱり芽郁ちゃんがお嫁に行くまでは、しっかりお父さんでいないと（笑）」と口にしていた。

「永野さんは9歳で子役デビューしており、10代ではさまざまな映画に出演するなど、年齢のわりに芸歴が長いのです。となると、男女問わず共演者よりも”先輩”であるケースがでてくる。

もともと愛嬌があり、共演者のハートを掴むのが上手な永野さん。彼女なりの気遣いで、現場での距離感を近づけるために、自然と”兄”や”父”といった言葉選びをしているのだと思われます。仕事上の関係をどこまで密にするかは人それぞれですけど、永野さん自身は距離を詰めたほうがやりやすいタイプなのでしょう」（同前）

今年5月のインタビューで、永野は《仕事への向き合い方は、昔とあまり変わっていない（略）私を見る目は、少しずつ変わってきたなと感じています》と答えている。さまざまな経験を糧に女優として前に進んでいく──。