表紙を飾ってくれた女優をお手本に、特別な夜の女性のお洒落について検討する本連載。



今回は西麻布のワインバーでの装いを、吉岡里帆さんと考える。

【吉岡里帆の場合】顔周りに視線を集めるブラックミニドレスが、華のある大人スタイルを作る



今回、撮影の舞台として訪れたのは、アートに触れながらお酒を楽しめるという、ワインバー『WALL_alternative』。遊び慣れた者たちが夜な夜な集う西麻布のど真ん中、誰もが知る、あの重厚なレンガ造りのビルにある。





大人のナイトホッピングをテーマに、吉岡里帆さんが選んだのは、ブラックのミニワンピだ。



どんなナイトシーンでも失敗しない、鉄板ドレスコードではあるが、吉岡さんはひとフックあるデザインで魅せてくれた。



胸元の印象的なドレープデザイン、ホルターネックで華奢な肩を強調させることで、自然と着ている人の顔に視線がいく。



個性の強い西麻布という土地や、アーティスティックなバーの雰囲気に負けることなく“印象を残せる”着こなしで、存在感を発揮することができるのだ。



黒に上品な表情を足してくれるシルクジョーゼット×ベロアの異素材使いも、艶っぽさをキープするのに申し分ない。

― Close up！―淡い色のジュエリーで可憐さもアピールしたい



淡いピンクのビジューを耳元と指先にリンクさせて、さりげない女性らしさを演出。



透明感のある上品な輝きをそっと忍ばせることで、重くなりがちなブラックドレスの装いに、夏らしい涼やかなムードを添えてくれる。



◆



とっておきの一杯とともにアートを嗜むその姿を、誰もが目で追ってしまうような、洗練された空気感を醸すのだ。

■衣装

ワンピース（参考商品）、バッグ￥80,000〈サルチェ／フラッパーズ TEL：03-5456-6866〉、シューズ￥218,900〈ジャンヴィト ロッシ／ジャンヴィト ロッシ ジャパン TEL：03-3403-5564〉、ピアス￥289,000、リング￥399,000〈ともにカジタ／KAJITA JEWELLERY SALON TEL：03-6805-1684〉