吉岡里帆が選ぶ「港区デートでハズさない」ブラックドレス。華やかさと個性が共存する胸元ドレープに注目
表紙を飾ってくれた女優をお手本に、特別な夜の女性のお洒落について検討する本連載。
今回は西麻布のワインバーでの装いを、吉岡里帆さんと考える。
【吉岡里帆の場合】
顔周りに視線を集めるブラックミニドレスが、華のある大人スタイルを作る
今回、撮影の舞台として訪れたのは、アートに触れながらお酒を楽しめるという、ワインバー『WALL_alternative』。遊び慣れた者たちが夜な夜な集う西麻布のど真ん中、誰もが知る、あの重厚なレンガ造りのビルにある。
どんなナイトシーンでも失敗しない、鉄板ドレスコードではあるが、吉岡さんはひとフックあるデザインで魅せてくれた。
胸元の印象的なドレープデザイン、ホルターネックで華奢な肩を強調させることで、自然と着ている人の顔に視線がいく。
個性の強い西麻布という土地や、アーティスティックなバーの雰囲気に負けることなく“印象を残せる”着こなしで、存在感を発揮することができるのだ。
黒に上品な表情を足してくれるシルクジョーゼット×ベロアの異素材使いも、艶っぽさをキープするのに申し分ない。
― Close up！―
淡い色のジュエリーで可憐さもアピールしたい
淡いピンクのビジューを耳元と指先にリンクさせて、さりげない女性らしさを演出。
透明感のある上品な輝きをそっと忍ばせることで、重くなりがちなブラックドレスの装いに、夏らしい涼やかなムードを添えてくれる。
◆
とっておきの一杯とともにアートを嗜むその姿を、誰もが目で追ってしまうような、洗練された空気感を醸すのだ。
■衣装
ワンピース（参考商品）、バッグ￥80,000〈サルチェ／フラッパーズ TEL：03-5456-6866〉、シューズ￥218,900〈ジャンヴィト ロッシ／ジャンヴィト ロッシ ジャパン TEL：03-3403-5564〉、ピアス￥289,000、リング￥399,000〈ともにカジタ／KAJITA JEWELLERY SALON TEL：03-6805-1684〉