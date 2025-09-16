「17歳で６ゴール目って凄いな」J２熊本の逸材FW「将来のA代表だわ」豪快ダイレクト弾が話題「２万回見たい」「日本の宝」
結果的に、チームを勝利に導くゴールになった。
ロアッソ熊本は９月15日、J２第29節で徳島ヴォルティスとホームで対戦。２−１で勝利を収めた。
開始９分に塩浜遼のゴールで先制。21分に神代慶人が追加点を奪う。57分に１点を返されたが、最後までリードを守り抜いた。
決勝弾の神代は、これで今季６点目を記録した。クラブのアカデミー育ちで、2023年12月に16歳でプロ契約を締結。ルーキーイヤーの昨季は19試合５得点。２年目の今季、その５得点を上回るゴールを早くもマークしたのだ。
右サイドで抜け出した大本祐槻がクロスを供給する。勢いよくゴール前に飛び込んだ神代が、相手２人に挟まれながらもダイレクトで豪快に押し込んだ。Jリーグの公式Xが「17歳の高校生FWが今シーズン、６ゴール目！」と題して得点シーンを公開すると、SNS上では以下のような声があがった。
「神代くんマジですごい」
「半端ないって！」
「神代くんガチで神」
「神代すげーなーほんま」
「２万回見たいゴールシーン」
「日本の宝すぎる」
「17歳で６ゴール目って凄いな ２桁いくんでない？」
「同学年のスーパースター 将来のA代表だわ」
「多分これ普通にA代表なれる逸材すぎる」
「鳥栖の新川選手といいJ２の高校生すごっっっ」
10月に18歳を迎える俊英は、どこまでゴール数を伸ばすか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】17歳の高校生FWが今シーズン、６ゴール目！ ロアッソ神代慶人の決勝弾
