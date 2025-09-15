この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

天王寺公園でドイツビールの祭典「てんしばオクトーバーフェスト」 土日祝は音楽ライブも

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

天王寺公園（大阪市天王寺区）エントランスエリア「てんしば」で9月12日、本場ドイツビールの祭典「てんしばオクトーバーフェスト2025 feat. 世界のワインフェス」が開幕し、連日多くの来場者でにぎわっている。



2018年から毎年開催され、多くの人が訪れる「てんしばオクトーバーフェスト」では、ドイツ直輸入の樽生ビールやフルーツビール、ビアカクテルを提供するほか、ソーセージなどのドイツ料理やスイーツも楽しめる。同時開催の「feat. 世界のワインフェス」では、ヨーロッパ各国のワインを味わうことができる。



土曜・日曜・祝日には、「ビヤフェストの女王」MARIAさん率いる「MARIA & Alpenbuam」による音楽ライブも実施する。



開催時間は平日15時～20時30分（土曜・日曜・祝日は11時～）。10月5日まで