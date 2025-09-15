この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

天王寺公園（大阪市天王寺区）エントランスエリア「てんしば」で9月12日、本場ドイツビールの祭典「てんしばオクトーバーフェスト2025 feat. 世界のワインフェス」が開幕し、連日多くの来場者でにぎわっている。

2018年から毎年開催され、多くの人が訪れる「てんしばオクトーバーフェスト」では、ドイツ直輸入の樽生ビールやフルーツビール、ビアカクテルを提供するほか、ソーセージなどのドイツ料理やスイーツも楽しめる。同時開催の「feat. 世界のワインフェス」では、ヨーロッパ各国のワインを味わうことができる。

土曜・日曜・祝日には、「ビヤフェストの女王」MARIAさん率いる「MARIA & Alpenbuam」による音楽ライブも実施する。

開催時間は平日15時～20時30分（土曜・日曜・祝日は11時～）。10月5日まで

関連記事

大阪で「さいとう・たかを劇画の世界」　ゴルゴ13と堺の名所コラボ作品を初披露

大阪で「さいとう・たかを劇画の世界」　ゴルゴ13と堺の名所コラボ作品を初披露

 あべのハルカス近鉄本店で「大北海道展」　バイヤーがおすすめグルメ紹介

あべのハルカス近鉄本店で「大北海道展」　バイヤーがおすすめグルメ紹介

 阪神梅田本店で「阪神タイガース リーグ優勝記念セール」　開店前から3000人の行列

阪神梅田本店で「阪神タイガース リーグ優勝記念セール」　開店前から3000人の行列
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube