「問題は１つじゃない」７月以降の７試合でわずか１点。ゴール欠乏症に悩む東京V。指揮官は「取り始めれば、自信は持てると思う」
東京ヴェルディは９月15日、J１第29節でFC東京と対戦。60分に長倉幹樹のループシュートで失点。０−１で敗れた。
試合後のフラッシュインタビューで、城福浩監督は「今、持てる力は、選手は出してくれた」と労う。「我々の目ざすものをやろうとしてくれたけど、残念ですね、サポーターに悔しい思いをさせたと思います」と続けた。
東京Vはこれでリーグ戦では４戦勝ちなし（１分け３敗）。不調の要因の１つは得点力不足で、７月以降の７試合では、わずか１得点。思うようにゴールを奪えない。
インタビュアーから改善策を問われると、「もちろん、点を取るのは、良い奪い方からスタートするものだし、最後の一振りの選手だけじゃなくて、良いクロスが入ったり、人数をかけたりしなきゃいけない」と応じた指揮官は、「問題は１つじゃない」とも。
「辛抱強く、一つひとつ解決して、形さえできていれば、取り始めれば、自信は持てると思う。自信を持てるようにさせてあげたいです」
閉塞感を打破できるか。次節は20日にホームでファジアーノ岡山を迎え撃つ。
