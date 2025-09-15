【炎炎ノ消防隊】参ノ章第2クール続報！ ティザー・キャラクター＆キャスト情報公開
2026年1月から参ノ章第2クールが放送開始となるTVアニメ『炎炎ノ消防隊』。ティザーPVが公開、参ノ章第1クールより登場し、史上最速で灰島重工の幹部にのし上がったエリートサラリーマン・大黒を石田彰が演じる。
＞＞＞ティザーPV場面カットをチェック！（写真8点）
『炎炎ノ消防隊』は何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物 ”焰ビト” となって、破壊の限りを尽くす ”人体発火現象” に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に ”悪魔” と呼ばれる少年・森羅日下部は ”ヒーロー” を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に ”焰ビト” との戦いや ”人体発火現象” や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。
2019年に第1期となる壱ノ章、2020年に第2期となる弐ノ章、2025年4月〜第3期となる参ノ章第1クールが放送され、さらに2026年1月から参ノ章第2クールが放送開始となる。
このたび、参ノ章第2クールティザーPVが公開された。
参ノ章第1クール最終盤で、 ”大災害” 前の世界を見ている最中に意識を失い、目覚めるとなぜか金髪になり拘束されていたシンラ。公開されたティザーPVではその続きが少しだけ描かれ、シンラが眠っている間に彼自身や ”大災害” が目前まで迫った世界に異変が起きたことが伺える。さらに、 ”大災害” を阻止するべく、特殊消防官たちが白装束や ”因縁” の相手に立ち向かう姿が描かれた映像となっている。
また、キャラクター＆キャスト情報も公開。
参ノ章第1クールより登場し、史上最速で灰島重工の幹部にのし上がったエリートサラリーマン・大黒を石田彰が演じている。
さらに、Netflixにて独占配信中だった参ノ章第1クールが、各配信プラットフォームにて追加配信決定。9月13日（土）12時00分〜順次配信開始となる。
2026年1月からの参ノ章第2クールをお楽しみに。
（C）大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課
