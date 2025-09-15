平均年収は1200万円超

ランキング1位の企業は

今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い食品メーカーランキング2024」を作成した。

本社所在地はダイヤモンド社企業情報部調べ。単体の従業員数が20人未満の企業は除外している。対象期間は、2023年5月期〜24年4月期。

早速、ランキングを確認していこう。

1位になったのは、アサヒグループホールディングス（HD）。アサヒビール、アサヒ飲料、アサヒグループ食品などの事業会社を傘下に持つ。平均年収は1232.7万円（平均年齢42.8歳）で、前年に引き続いて首位となった。

今回のランキングの対象となったのは23年12月期で、当年度の業績は売上収益が2兆7690億円（前期比10.3％増）、営業利益2449億円（同12.9％増）、純利益1660億円（同9.4％増）という内容だった。

地域別に23年12月期の売り上げを見ると、日本が全体の約5割を占めているものの、欧州では主力ブランドやグローバルブランドの販売強化に加えて、価格改定の効果などにより、前期比20％増。オセアニア、東南アジアでもそれぞれ11％超の増加と好調だ。

