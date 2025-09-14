¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤È¥³¥é¥Ü¤«¡© 9·î18Æü¤è¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¡Ú¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û 9·î18Æü ¼Â»ÜÍ½Äê
¡¡¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¼¡²ó¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò9·î18Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï12¿Í¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö½éÀ±³Ø±à¤Î³§¤µ¤ó¡×¤È¤â¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÂÄê°áÁõ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡Í½¹ð
🌸9·î18Æü(ÌÚ)¤«¤é¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹🌸
½éÀ±³Ø±à¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÅÐ¾ì¡ª
¸ÂÄê°áÁõ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.