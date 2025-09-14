『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』第11話 万象の生物と猫の大群！ 最大の危機を迎える
7月7日（ニャニャ月ニャの日）からテレ東・BSテレ東（地上7ch／BS7ch ”ニャニャch” ）ほかにて順次放送がスタートした『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』、第11話のあらすじと場面カットが到着。
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、マッグガーデン発行『月刊コミックガーデン』『MAGCOMI』で連載中、原作・ホークマン、作画・メカルーツによる衝撃のキャットフルコミック。テレ東・BSテレ東（地上7ch／BS7ch）ほかにて7月7日より順次、放送がスタートしている。
またラストサムライを演じる堀江由衣よりコメントが到着。さらに遠藤浩二が手掛けるオリジナルサウンドトラックが配信リリースされた。
＜Chapter11「トランスフォーミャー」＞
ツツミの超猫察知能力（キャットセンス）がヴェンデルシュタインに猫が迫っていることを感知した。グランマの指揮で万全の態勢を整える砦の面々。しかしそこに現れたのはライオン、ゾウ、ゴリラ、その他万象の生物と、その上に乗った可愛い猫の大群であった。さながら黙示録のようなその光景に誰もが言葉を失い、砦は最大の危機を迎える…。
☆第11話先行カットをチェック！（写真9点）＞＞＞
脚本：入江信吾
絵コンテ：齋藤徳明
演出：小玉拳也
作画監督：山田俊也
そして、Chapter10にてラストサムライの声を堀江由衣が担当することが放送にてサプライズ発表。堀江由衣よりコメントも到着した。
また、遠藤浩二が手掛ける『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』のオリジナルサウンドトラックが9月13日に配信リリースされた。Chapter10にてガンスリンガー（CV：森川智之）がいきなり歌い始め視聴者をざわつかせた『ねこだいすき』やマーティ・フリードマンやハイディ・シェパード（Butcher Babies）が参加して話題を呼んだメインテーマなど様々な楽曲を聞くことが出来ますので本作とともに音楽もぜひお楽しみを。
（C）ホークマン・メカルーツ/マッグガーデン/ニャイリビ製作委員会
