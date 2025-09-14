【桃香（を）ワッショイ】 9月29日 発売予定 通常価格：500円 セール価格：350円（10月12日まで）

東映アニメーションは、アニメ「ガールズバンドクライ」から生まれたPC用2Dラン&ジャンプアクション「桃香（を）ワッショイ」をSteamプラットフォームにて9月29日に発売する。通常価格は500円、セール価格は350円。

「桃香（を）ワッショイ」は、アニメ「ガールズバンドクライ」のゲーム化が発表された際に、アニメスタッフがゲーム内容の予想として制作した2Dラン&ジャンプアクション。キャストによる実況配信も行なわれ、好評を博した。

ゲームは、シンプルな2Dラン&ジャンプで進行する。井芹仁菜と安和すばるを操作し、様々な障害を乗り越えながら河原木桃香を自宅のソファーまで送り届けよう。

また、ゲーム発売にあわせて、9月25日～28日に、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」への出展と試遊台の設置が発表された。

□「桃香（を）ワッショイ」Steamストアページ

東京ゲームショウ2025で桃ワショ試遊チャレンジ！

開催日時：9月25日～9月28日

ビジネスデイ：9月25日10時～17時／9月26日10時～17時

一般公開日：9月27日9時30分～17時／9月28日9時30分～16時30分

会場・ブース番号：幕張メッセ Hall 1：01-C05

9月25日～28日に開催される東京ゲームショウ2025にて、「桃香（を）ワッショイ」の試遊台を設置することが決定した。なお、一般公開日9月27日／28日には「桃ワショ試遊チャレンジ」と題し、クリア者は「劇場版総集編前編KVポスター（B2サイズ）」または「アニメスタッフが趣味で制作した"金の桃ワショ像"」のどちらかがもらえる。

※なくなり次第配布終了となります。

