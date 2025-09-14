タレントの鈴木紗理奈さん（48）が2025年9月7日、自身のインスタグラムを更新。プロゴルファーの金田久美子さん（36）とのツーショットを投稿し、ミニスカートのゴルフウェアで「おそろコーデ」姿を披露した。

「くみとマークでおそろコーデ」

鈴木さんは、「くみとマークでおそろコーデ」といい、プロゴルファーの金田久美子さんとのツーショットを披露しつつ、「おそろコーデできるのも、ミニスカ履けるのも この年になったらゴルフ場だけ！！」とつづった。

また、「年上のお姉様もおばあちゃまもミニスカ履いてファッションを楽しんでるゴルフ場はなーんかピースな世界で好き」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、金田さんと一緒にMARK & LONAの黒いゴルフウェアを着用。膝上丈のミニスカートから、すらりとした美脚が引き立っていた。

この投稿には、「プロポーション抜群で素敵な脚線美」「私もゴルフの時だけ〜」「紗理奈さんプロみたい」「お二人のミニスカが眩しい」「二人とも、かわいい」といったコメントが寄せられていた。