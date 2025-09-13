『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「スカイライン」。GT-RはR34までが対象となり、会場にはさまざまなスカイラインが並ぶことになりました。

それではスカイラインオーナーの車両を紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：西部警察 マシンX

車両名：ニッサン スカイライン

年式：1980年式

型式：HGC-211

主な使用シーン：西部警察で大門が使用

所有歴：3年半（2024年時点）

総走行距離：19,755km

※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

西部警察ってどんなドラマなの？

1979年から1984年まで放送されていた「西部警察」。

渡哲也演じる主人公・大門圭介率いる西部警察署捜査課の「大門軍団」が、凶悪犯罪と戦うという内容のポリスアクションドラマです。

他の刑事ドラマと一線を画すほどの派手なアクションシーンと、大規模な爆破やカーチェイスが印象的でした。今では到底考えられないような火薬の使用量に、劇中で壊されるクルマの数！ この記事を書いている私は放送当時子どもだったのですが「すげー！！」と毎回わくわくしながら見ていました。

シリーズ制作数は236話におよび、その中で壊した車両の台数は約4,680台！ 一話あたり20台というから驚き……。撮影のために封鎖した道路は40500カ所というのですから、テレビドラマの規模を超えています。

オープニングからしてかっこよくて、テーマ曲も最高でした。

大門が乗っていた「マシンX」

その西部警察に登場していたのが、今回の車両「マシンX」です。

マシンXは日産・スカイライン2000ターボGT-E（C210型）をベースにしており、外見や性能が改造され、未来的なデザインと装備が特徴でした。

マシンXの特徴的な部分としては、以下のような要素が挙げられます：

車内に設置された電子機器や監視カメラ レーダースピード探知機 追跡用のハイテク装備

この車両に乗っていたのは、劇中で「大門軍団」と呼ばれる西部警察署捜査課のリーダーである大門圭介（演：渡哲也）です。大門はドラマの中でマシンXを巧みに操り、カーチェイスや犯罪捜査で活躍しました。

劇中で使用していた本物の車両！

撮影のために用意されたマシンXは複数台あり、このマシンXはそのうちの1台でした。

西部警察の撮影終了後に関係者の手に渡り、その後の消息は不明となっていたのです。

それから30年……。関係者の元にマシンXは置かれていましたが放置された状態であり、エンジンをはじめすべてがボロボロの状態だったとのこと。

所有する関係者も高齢となりマシンXをスクラップにするわけにはいかないため、現在の所有者のもとに渡ってきたという経緯がありました。

ナンバーの取得に2年！

30年放置されていたため、ガソリンは完全に腐っている状態でエンジンは当然掛かりません。

エンジンもおろしレストアが行われました。

でも一番大変だったのはレストアではなく、一般公道を走るためにナンバーを取得することだったそうなのです。

「車検証がなかったんです。そもそもこの車両は、劇中で使用するため、日産自動車に依頼したものです。30年以上まえの車両と言うこともあり、改造を施した際の書類なども日産にはすべて残っておらず、陸運局への申請とナンバー取得までに2年も掛かりました……」。

保管中に仕様が変わっていたため、当時の状態に復元

マシンXの保管中に、部品が抜き取られるなどして、劇中の仕様とは変わっていたため、それらも忠実に復元されています。

「このマシンXを譲り受けたとき、運転席の左側に設置されているマイクロコンピューターはなくなっていて、無線機だけが残された状態でした。シートも変わっていました。

そこで、マイクロコンピューターはスイッチ周りの使用感をだしつつ復元しています。シートも劇中の仕様と同じものを取り付けました。ランプも点灯しなかったのですが、それらもすべて点灯するようになっています」。

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する

「モーニングミーティング」とは？

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

開催時間：7:00～9:00

※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！