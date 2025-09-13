宿泊客など10人の女性が被害に

自身が経営する岡山県里庄町のゲストハウスで、宿泊客など女性10人に睡眠作用などのある薬物を飲ませ、抵抗できない状態にして、性的暴行やわいせつな行為をした罪などに問われている男の裁判が、岡山地裁で行われています。

【写真を見る】送検時にサムズアップする男（51）

準強制性交等、準強制わいせつ、準強制わいせつ未遂、岡山県迷惑行為防止条例違反の4つの罪に問われているのは、里庄町のゲストハウス経営の男(51)です。

送検時に男はテレビカメラを見つけると、テレビカメラに向かって親指を立てていました【画像①】。

岡山県里庄町 オーナーの男は女性泊客をターゲットに

人口約1.1万の町・岡山県南西部にある里庄町【画像②】でゲストハウスを経営していた男。

起訴状などによりますと、男は、2018年から2022年の間に、自身が経営するゲストハウス【画像③】の宿泊客など女性あわせて10人に、睡眠作用などがある薬物をカクテルなどに混ぜて摂取させ、抵抗できない状態にし、性的暴行やわいせつな行為などをしたとされています。



今年6月3日の裁判で男は、

「当時は『黒い影』から脅迫され、命令されていた」

「犯行当時は記憶がない」

「犯行時は心神喪失状態だった」



と2024年の初公判から一貫して、“無罪”を主張していて、責任能力の有無が争点となっています。



【第1回】「きっかけは約20年前 そして知人女性に」

【第2回】「検察が指摘する『計画的かつ狡猾な手口』とは」

から続く

「黒い影の命令に従わなければ殺される」初公判で男が語ったこと

2024年2月に行われた初公判【画像④】。短髪で無表情、グレーのパーカーにジャージ、マスク姿の男が証言台に入ってきました。

裁判官から認否を問われた男は、手元のメモを確認しながら、はっきりと



「繰り返し現れていた目の前の『黒い影』から命令を受けた。命令に従わなければ殺される」



と話し、



「私は無実です」



と起訴内容を否認しました。



また、男は「向精神薬とアルコールの同時摂取により覚えていない」などと話し、弁護側は犯行当時、男は心神喪失状態だったと“無罪”を主張しました。

争点となっている「男の責任能力」は？

2025年3月付けの検察官作成の鑑定請求で、



・男は命令してくる『黒い影』について主治医の精神科医に相談していない

・男の日記にもその旨の記載がない

・『黒い影』の弁解を始めたのは、すでに7件の準強制性交等などにより公判請求された後



などから、『黒い影』の弁解が荒唐無稽であることは明らかであり、男には完全責任能力が認められるといいます。

さらに検察は、男が



・カメラで撮影し、データをハードディスクに保存していた

・睡眠作用などのある薬物を混入すると、青色に変色することを知っていて、ばれないよう抹茶のカクテルや缶酎ハイに混入していた



などとして、計画的で悪質な犯行であると主張しました。

被害女性の証言「飲み口には『水色っぽい』液体が･･･」

2024年6月19日に行われた証人尋問では、被害女性のうちの1人が、男がいる法廷とは別の部屋で、当時の状況などについて証言しました。



この一人旅をしていた女性Eは、2022年3月、ゲストハウスを訪れました。



女性Eは、午後7時ごろ、食堂で男が提供した缶酎ハイ2缶を飲んだところ、睡眠状態に陥り、翌朝の午前7時に目を覚ますと宿泊施設の和室の布団の上にいたということです。また、缶酎ハイを飲んでからの記憶がありませんでした。



さらに女性Eは、起床後、体調が悪く、繰り返し嘔吐する状態で、缶酎ハイを飲んだ後の記憶が全くないことや体調の悪さに異常を感じたということです。



検察の冒頭陳述によりますと、男は女性Eに欲情してわいせつな行為をしようと考え、女性Eの隙を見て缶酎ハイに睡眠作用などがある薬物を混入。



女性Eを抵抗できない状態してわいせつな行為をしようとしましたが、何らかの理由でその目的を遂げなかったとしています。

男に『ご馳走してあげるよ』と言われて

検察側からの証人尋問では、当時の状況が語られました。



（検察）

「普段お酒は飲みますか？」

（女性E）

「飲み会で飲む程度で、あまり飲みません（中略）自分では弱い方だと思う」

（検察）

「飲んだのはどんなお酒ですか？」

（女性E）

「アルコール度数9％の缶酎ハイで、柑橘系の味でした」

（検察）

「なんで出されたお酒を飲んだのですか？」

（女性E）

「旅行中だし、男に『ご馳走してあげるよ』と言われたので飲んだ」

（検察）

「飲んだのはその1缶だけですか？」

（女性E）

「1本目を飲んでいる途中に、蓋が開いた缶酎ハイをまた渡されました」

（検察）

「それを飲んだ時に何か感じましたか？」

（女性E）

「飲み口についた液体が『水色っぽい』色だったと思いました」

（検察）

「水色の液体を見てどう思いましたか？」

（女性E）

「柑橘系なのに水色というのは不思議に思いました。2缶目の2～3口目を飲んだくらいで記憶がなくなって、そこからは覚えていません」

「次の日に起きたら、頭がボーっとしていて、吐き気もあった」

女性客「記憶をなくした間に、何をされたのか分からない。怖くて不安」

チェックアウト後も体調が戻らなかった女性Eは、警察に相談したところ、女性Eから睡眠薬の成分が検出されました。



その睡眠薬のことを聞いた女性Eは、「記憶をなくした間に、何をされたのか分からない。自分が事件に巻き込まれたというショックがあった。怖くて不安な気持ちになった」といいます。



一方、弁護側からの

「自分から睡眠薬を欲しいと言って男からもらったか？」

「2缶目に渡されたのは柑橘系ではなくラムネ味の酎ハイではなかったか」



の問いに対しては、女性は

「そんなことないです」

とはっきりと否定しました。



最後に女性は男について、

「当時のことを思い出すたびに、恐怖と不安な気持ちがある。被告には罪を認めて反省してほしい」

と話し、その言葉を聞いた男は、座ったままで表情を変えることはありませんでした。

「体も心も踏みにじられた」被害女性らの悲痛な思い

今年6月3日に行われた裁判に男は、短髪で黒色のパーカーにグレーのズボン、マスク姿で現れました。

被害に遭ったのは、ほとんどが一人旅の女性です。今年6月3日の裁判で検察は、被害に遭った3人の女性の悲痛な思いを代読しました。



「被告は裁判の中で自分を守ることに必死で、許すことができない」

「一生許すつもりはなく、できる限り厳しく処罰して欲しい」

「まったく反省しないで、言い訳ばかり。自分を守ってばかり」

「できれば出てこないで」

「どうか許されないで欲しい」

「生きて欲しくない」

「体も心も踏みにじられた」

「精神疾患がある演技をしている」

「怒りをこえて哀れ」



これらの言葉を聞いても、男は、表情を変えることはありませんでした。



検察は、

「ゲストハウスを性欲を満たすための罠として利用した」

「他に類を見ない極めて卑劣で悪質な犯行」

「被告は『黒い影に命令されていた』などと荒唐無稽な弁解に終始し、規範意識は根本から欠如している」



などと指摘。



被告人に反省の態度が一切見られず、再犯のおそれが大きいことから、徹底した矯正が必要だとして、検察は“懲役28年”を求刑しました。



一方で男は、最終陳述で

「当時は黒い影から脅迫、命令されていた」

「犯行当時は記憶がない」

「心を深く傷つけ、大変申し訳ないことをしたと反省しています」



などと手元のメモを確認しながら述べました。



弁護側は

「当時、統合失調症、あるいは他の精神疾患の影響で善悪の判断がつかず、自分の行動をコントロールできない状態だった」

として、改めて“無罪”を主張しました。



判決は、9月24日に言い渡されます。



【第1回】「きっかけは約20年前 そして知人女性に」

【第2回】「検察が指摘する『計画的かつ狡猾な手口』とは」