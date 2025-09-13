サブリナ・カーペンター＆アリアナ・グランデら華やかに登場！＜MTV VMAs 2025＞歌姫たちのルックをチェック
MTV主催のミュージックビデオの祭典にして、全米最大級の音楽授賞式である2025年MTVビデオ・ミュージック・アワード（MTV VMAs）が、現地時間9月7日に、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで開催された。サブリナ・カーペンターやアリアナ・グランデらの美しきレッドカーペットルックを紹介しよう。
■サブリナ・カーペンター
今年のMTV VMAで、年間最優秀ビデオ賞や最優秀ポップアーティスト賞を含む9部門にノミネートされ、3部門でトロフィーに輝いたサブリナは、ヴァレンティノによる真っ赤なレースのロングドレスを纏い、ライラックのファーストールを身に付けて来場。アイコニックなブロンドは巻き髪にし、ゴールドのグリッターアイメイクとモーブピンクのリップを基調としたグラマラスなメイクを重ね、古き良きハリウッド女優を思わせるルックを披露した。
■アリアナ・グランデ
アリアナは、フェンディによる水玉模様のペプラムドレスを纏い、髪の毛をタイトにまとめて登場。1980年代のドレスをモチーフに、人気スタイリストのロー・ローチがフェンディと組んで制作したというドレスは、ハートシェイプネックラインとウェストのデザインが印象的。ジュエリーはスワロフスキー、シューズはジミー・チュウのもの。
■ドージャ・キャット
「Jealous Type」を披露したドージャは、バルマンの2024年秋のプレコレクションから、ネックラインから前立てに掛けて、ピンクの刺繍を施した黄色とブルーのハーレクインチェックのミニドレスを身に付け、ショパールのジュエリーとジュディス・リーバーによるリップスティック型クラッチを手にしてポーズ。ブロンドの髪はトップにボリュームを持たせた巻き髪にアレンジし、真っ赤なリップをオン。80年代を思わせるルックを実現させた。
■ザラ・ラーソン
スウェーデン出身の歌手ザラ・ラーソンは、Sorcha O’Raghallaighによる完全シースルーなミニドレス姿で、印象を残した。ベビーブルーのストラップドレスからは、ビジューをあしらったブリーフやおへそが透けて見え、大きなハイビスカスのモチーフがわずかに胸もとを覆う大胆すぎるデザイン。ストレートにブローしたブロンドヘアに、ハイビスカスのヘッドドレスを纏い、アイスブルーのアイメイクで統一感をプラスした。
■パリス・ヒルトン
パリスは「Fuego Rubio （炎の金髪）」と名付けられたThe Blondsの2024年秋コレクションから、まさに炎を象った黒いレザーのコルセットドレスをチョイス。長いレザーグローブとチョーカー、足元には黒いタイツとパンプスを合わせ、ダークなアイメイクとヌードリップを纏い、クールな姿を見せつけた。
■アイス・スパイス
今年プレゼンターとして登場したアイス・スパイスは、胸もとを強調したコルセットと、チェック柄のパッチワークマキシスカートを合わせたヴィンテージドレスを纏い、トレードマークのカーリーアフロを、ピンク色のアップスタイルにチェンジしてレッドカーペットに登場。ドレスはラルフ・ローレンの2003年春コレクションのものだそう。
