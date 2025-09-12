日本サッカー協会（JFA）は12日、今月27日から開幕するU-20ワールドカップに臨む代表メンバー21名を発表した。



今回招集されたメンバーは海外組が3人、Jクラブから15人、大学から3人というメンバー構成となっており、海外組では、フランス3部ヴァランシエンヌFCのFW高岡伶颯や、スウェーデンのユールゴーデンIFに所属のDF小杉啓太、京都サンガF.C.からレアル・ソシエダのBチームへ期限付き移籍中のDF喜多壱也が選出されたほか、またすでにA代表経験を持つFW佐藤龍之介や、MF⼤関友翔、GKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾も選出。DF市原吏音やMF中島洋太朗といったメンバーも選ばれた。





組み合わせはすでに決まっており、日本は開催国のチリ、エジプト、ニュージーランド代表と同組に。日本時間9月28日の午前5時にエジプト、10月1日午前8時にチリ、4日午前8時にニュージーランドと対戦する。なお、日本は今回で12回目の出場。最高成績は1999年大会（当時はワールドユース）の準優勝で、前回の23年大会はグループリーグで敗退していた。以下、選出されたメンバーGK中村圭佑（東京ヴェルディ）ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）荒木琉偉（ガンバ大阪）DF塩川桜道（流通経済大）市原吏音（RB大宮アルディージャ）梅木怜（FC今治）喜多壱也（レアル・ソシエダード／スペイン）小杉啓太（ユールゴーデンIF／スウェーデン）森壮一朗（名古屋グランパス）MF大関友翔（川崎フロンターレ）平賀大空（京都サンガF.C.）小倉幸成（法政大）齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）石渡ネルソン（いわきFC）中川育（流通経済大）石井久継（湘南ベルマーレ）横山夢樹（FC今治）中島洋太朗（サンフレッチェ広島）佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）FW神田奏真（川崎フロンターレ）高岡伶颯（ヴァランシエンヌFC／フランス）