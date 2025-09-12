U-20ワールドカップに臨む日本代表メンバーが発表 高岡伶颯や佐藤龍之介らを招集 大会では開催国と同組
日本サッカー協会（JFA）は12日、今月27日から開幕するU-20ワールドカップに臨む代表メンバー21名を発表した。
今回招集されたメンバーは海外組が3人、Jクラブから15人、大学から3人というメンバー構成となっており、海外組では、フランス3部ヴァランシエンヌFCのFW高岡伶颯や、スウェーデンのユールゴーデンIFに所属のDF小杉啓太、京都サンガF.C.からレアル・ソシエダのBチームへ期限付き移籍中のDF喜多壱也が選出されたほか、またすでにA代表経験を持つFW佐藤龍之介や、MF⼤関友翔、GKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾も選出。DF市原吏音やMF中島洋太朗といったメンバーも選ばれた。
なお、日本は今回で12回目の出場。最高成績は1999年大会（当時はワールドユース）の準優勝で、前回の23年大会はグループリーグで敗退していた。
以下、選出されたメンバー
GK
中村圭佑（東京ヴェルディ）
ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）
荒木琉偉（ガンバ大阪）
DF
塩川桜道（流通経済大）
市原吏音（RB大宮アルディージャ）
梅木怜（FC今治）
喜多壱也（レアル・ソシエダード／スペイン）
小杉啓太（ユールゴーデンIF／スウェーデン）
森壮一朗（名古屋グランパス）
MF
大関友翔（川崎フロンターレ）
平賀大空（京都サンガF.C.）
小倉幸成（法政大）
齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）
石渡ネルソン（いわきFC）
中川育（流通経済大）
石井久継（湘南ベルマーレ）
横山夢樹（FC今治）
中島洋太朗（サンフレッチェ広島）
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
FW
神田奏真（川崎フロンターレ）
高岡伶颯（ヴァランシエンヌFC／フランス）