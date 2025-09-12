µ´´ÝÀ¬Ìé¡ÖJCB¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤¬Ç®¤¤¡ª¡× 3Ï¢µÙ¤ÇÁÀ¤¦¤Ù¤¡ÈºÇÂç5500±ß´Ô¸µ¡É¥Æ¥¯¤âÅÁ¼ø
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Íµ¤¥Ý¥¤³èYouTuber¡¦µ´´ÝÀ¬Ìé¤¬¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú9·îÃæ½Ü¡Û£·¤Ä¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢º£¤¹¤°¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£µ´´Ý»á¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï9·î¤Î12Æü¡¢¶âÍËÆü¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÀÆü¤«¤é3Ï¢µÙ¡¢ºÇ½ªÆü¤Î15Æü¤Þ¤ÇÇ®¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Â³¡¹¤È½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢7Âç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò°ìµó¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢JCB¥«ー¥É¤ÇÂÐ¾Ý°û¿©Å¹¡Ê¥¬¥¹¥È¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¢¼÷»Ê¥íー¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤¬10¡ó¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡£¡ÖJCB¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤ò¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ä¥«ー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ú¥¤·èºÑ¤Ï¥À¥á¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÃí°ÕÅÀ¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¬¥¹¥È¤ä¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Ç¤ÏD¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤È¥¹¥«¥¤¥éー¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ±»þÄó¼¨¤ÇD¥Ý¥¤¥ó¥È2ÇÜ¤ÎÎ¢µ»¤âÊ»ÍÑ²ÄÇ½¡×¤È¾Ò²ð¡£»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥È¥â¥Ã¥È¡¢ÌïÀ¸¸©¤Ç10%´Ô¸µ¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢Apple Pay¤äGoogle Pay¤Î»È¤¤Êý¤äÃí°Õ»ö¹à¤âºÙ¤«¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥ÉÀª¤Ç¤Ï¡Ö»°É©UFJ¥Ë¥³¥¹¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡È¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡É¤Ç50%´Ô¸µ¡¢iPhone¥æー¥¶ー¤Î¤ß¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¡×¤È¶¯Ä´¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¥Þ¥¸¥«¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤âÂÐ¾Ý¡£UberEatsÇÉ¤âÉ¬¸«¡×¤È¡ÖËÍÅª¤Ë¤ÏUberEats¤Ç»È¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¡×¤È¼«¤é¤Î³èÍÑË¡¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
ANA Pay¤Ç¤ÏÅÅ¼Ö¾è¼Ö50%¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥³¥Ä¡¢¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Á¥ãー¥¸¤À¤±¤Ç2000±ß¡¢¾·ÂÔ¥³ー¥É³èÍÑ¤ÇºÇÂç5500±ß¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¡£¡Öº£¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¡È3Ï¢µÙ¤Î¤ªÆÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¾è¤ì¤ë¡É¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎURL¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³µÍ×Íó¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£3Ï¢µÙ¤ËÂ¨¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤â¸«¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ªÆÀ¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
