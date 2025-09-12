¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¿Íµ¤¥Ý¥¤³èYouTuber¡¦µ´´ÝÀ¬Ìé¤¬¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú9·îÃæ½Ü¡Û£·¤Ä¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢º£¤¹¤°¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤­¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£µ´´Ý»á¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï9·î¤Î12Æü¡¢¶âÍËÆü¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÀÆü¤«¤é3Ï¢µÙ¡¢ºÇ½ªÆü¤Î15Æü¤Þ¤ÇÇ®¤¤¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Â³¡¹¤È½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢7Âç¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò°ìµó¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢JCB¥«ー¥É¤ÇÂÐ¾Ý°û¿©Å¹¡Ê¥¬¥¹¥È¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¢¼÷»Ê¥íー¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤¬10¡ó¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡£¡ÖJCB¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤ò¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ä¥«ー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ú¥¤·èºÑ¤Ï¥À¥á¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÃí°ÕÅÀ¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¬¥¹¥È¤ä¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Ç¤ÏD¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤È¥¹¥«¥¤¥éー¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ±»þÄó¼¨¤ÇD¥Ý¥¤¥ó¥È2ÇÜ¤ÎÎ¢µ»¤âÊ»ÍÑ²ÄÇ½¡×¤È¾Ò²ð¡£»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥È¥â¥Ã¥È¡¢ÌïÀ¸¸©¤Ç10%´Ô¸µ¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢Apple Pay¤äGoogle Pay¤Î»È¤¤Êý¤äÃí°Õ»ö¹à¤âºÙ¤«¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥ÉÀª¤Ç¤Ï¡Ö»°É©UFJ¥Ë¥³¥¹¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡È¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡É¤Ç50%´Ô¸µ¡¢iPhone¥æー¥¶ー¤Î¤ß¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¡×¤È¶¯Ä´¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¥Þ¥¸¥«¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤âÂÐ¾Ý¡£UberEatsÇÉ¤âÉ¬¸«¡×¤È¡ÖËÍÅª¤Ë¤ÏUberEats¤Ç»È¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¡×¤È¼«¤é¤Î³èÍÑË¡¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£

ANA Pay¤Ç¤ÏÅÅ¼Ö¾è¼Ö50%¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥³¥Ä¡¢¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Á¥ãー¥¸¤À¤±¤Ç2000±ß¡¢¾·ÂÔ¥³ー¥É³èÍÑ¤ÇºÇÂç5500±ß¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¡£¡Öº£¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¡È3Ï¢µÙ¤Î¤ªÆÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¾è¤ì¤ë¡É¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£

Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎURL¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³µÍ×Íó¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£3Ï¢µÙ¤ËÂ¨¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤â¸«¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ªÆÀ¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:05

JCB¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÈÂ¾¼Ò´Ô¸µ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¸­¤¤»È¤¤Ê¬¤±ÊýË¡
08:40

¤É¤³¤Ç¤â¥Þ¥¸¥«¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¡ªÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³èÍÑË¡
14:14

¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¾·ÂÔ¥³¡¼¥É¡õ¿·µ¬ÆÃÅµ¤Ç¹ç·×5500±ß¥²¥Ã¥È¤ÎÎ¢¥ï¥¶

