´õ¾¯¤Ê¥·¥§¥ë¥³¡¼¥É¥Ð¥ó¥ì¥¶¡¼»ÈÍÑ¡¡iPhone 15¡õ16¥·¥ê¡¼¥º¸þ¤±¥±¡¼¥¹
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥í¥¢¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖABBI SIGNATURE¡Ê¥¢¥Ó¥£¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢iPhone 16/15¥·¥ê¡¼¥º¸þ¤±¥±¡¼¥¹¡ÖROCADO ¥·¥§¥ë¥³¡¼¥É¥Ð¥ó MagSafeÂÐ±þ¥±¡¼¥¹¡×¤ò´°Á´¼õÃíÀ¸»º¤ÇÈ¯Çä¡£2025Ç¯9·î3Æü¤«¤éÆ±¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖMyCase¡×¤Ç¼õÉÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¥¢¥È¥ê¥¨¡ÖJina story¡×JINA»á¤¬´Æ½¤
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÏ·ÊÞ¥¿¥ó¥Ê¡¼¡ÊÈé³×¥á¡¼¥«¡¼¡Ë¡¢ROCADOÀ½¤Î´õ¾¯¤Ê¥·¥§¥ë¥³¡¼¥É¥Ð¥ó¥ì¥¶¡¼¡ÊÇÏ¤Îç½Éô¤ÎÈé³×¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤È¡¢»È¤¦¤Û¤É¤Ë¿¼¤Þ¤ëÈþ¤·¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢Ë¥À½¤ò´Þ¤àÁ´¹©Äø¤òÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤¬ÃúÇ«¤Ë¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
³×¹©·Ý²È¤ÎJINA»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥¢¥È¥ê¥¨¡ÖJina story¡×¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¡£¥³¡¼¥É¥Ð¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢ÁÇºà¤ÎÁªÄê¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÆ±»á¤¬°ì´Ó¤·¤Æ´Æ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¼§µ¤µ»½Ñ¡ÖMagSafe¡×ÂÐ±þ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òÆâÂ¢¤·¡¢Æ±µ»½Ñ¤Ë½àµò¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢½¼ÅÅ´ï¤ä¡ÖQi¡×¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ÆâÂ¦¤Ë¤ÏÊÒ¼ê¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤Ç¤¤ëV»ú·¿¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î2¿§¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢iPhone 16/16 Pro/15/15 Pro¸þ¤±¤¬5Ëü5900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢iPhone 16 Pro Max/15 Pro Max¸þ¤±¤¬5Ëü9800±ß¡ÊÆ±¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÃíÊ¸¤«¤é30¡Á45Æü¤ÇÈ¯Á÷¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£