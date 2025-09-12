Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬³åÇË¡ª¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉÊø²õ¤ËÉâ¤«¤ì¤ë¤Ê¡×Ç¯¼ý190Ëü±ß°Ê²¼¤·¤«ÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¥«¥é¥¯¥ê
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬¡Ö¡ÚÀÇÀ©²þÀµ¡ÛÀ¯ÉÜ¤¬±£¤¹¤ª¶â¤ÎÍî¤È¤··ê¡ª¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Èº£¸å¤ÎÂÐºö¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£À¯ÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬¡Ö160Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ëÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤«¤Ä±Ô¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
¼ª¤¶¤ï¤ê¤Î¤¤¤¤¡ÈÈó²ÝÀÇÏÈ³ÈÂç¡É¤ÎÎ¢¤Ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤ò¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤¬160Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¡ª¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÏÀëÅÁ¤¹¤ë¤¬¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ç°Â¿´¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï´í¤Ê¤¤¡£¼ª¤¶¤ï¤ê¤ÎÎÉ¤¤¸ÀÍÕ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¼ê¼è¤ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁý¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤Þ¤º»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï160Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÇ¯¼ý190Ëü±ß°Ê²¼¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¹µ½üÁý²Ã¤¬¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï½êÆÀÊÌ¤ËÃÊ³¬À©¤È¤Ê¤ê¡¢ÎáÏÂ9Ç¯¤Ë¤Ï°ìÎ§58Ëü±ß¤Ø½Ì¾®¡£µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤â190Ëü±ß°Ê²¼¤Ë¤·¤«²¸·Ã¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÊÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ù¤ë¤Î¤Ï°ìÉô¤Î¿Í¤À¤±¤À¡£
¤µ¤é¤ËÌÕÅÀ¤Ê¤Î¤¬½»Ì±ÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤À¡£½»Ì±ÀÇ¤Ï110Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð²ÝÀÇ¤µ¤ì¡¢ÀÇÎ¨¤Ï½êÆÀÀÇ¤è¤ê¹â¤¤10%¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ï½µ20»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤±¤Ð¼ýÆþ¤Î15%Á°¸å¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Ã¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£À¯ÉÜ¤¬¡ÖÈó²ÝÀÇ³ÈÂç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î²È·×¤Ç¤ÏºâÉÛ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¤¡£
Ä»³¤»á¤ÏÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¡ÖÊÉ¤ò¼é¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤è¤ê¡¢¼ýÆþ¤ò¿¤Ð¤¹Êý¤¬¼ê¼è¤ê¤ÏÁý¤¨¤ë¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÈÊÉ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¡É¤¬·ë¶É¤ÏÀµ²ò¤À¡£¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯¼ýÂÓ¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤¬À°Íý¤Ç¤¤ë¡£¿ô»ú¤ò¤¿¤À±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¤ÆÆ°¤¯¤«--Áª¤Ö¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¡£
¼ª¤¶¤ï¤ê¤Î¤¤¤¤¡ÈÈó²ÝÀÇÏÈ³ÈÂç¡É¤ÎÎ¢¤Ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤ò¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤¬160Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¡ª¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÏÀëÅÁ¤¹¤ë¤¬¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ç°Â¿´¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï´í¤Ê¤¤¡£¼ª¤¶¤ï¤ê¤ÎÎÉ¤¤¸ÀÍÕ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¼ê¼è¤ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁý¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤Þ¤º»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï160Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÇ¯¼ý190Ëü±ß°Ê²¼¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¹µ½üÁý²Ã¤¬¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï½êÆÀÊÌ¤ËÃÊ³¬À©¤È¤Ê¤ê¡¢ÎáÏÂ9Ç¯¤Ë¤Ï°ìÎ§58Ëü±ß¤Ø½Ì¾®¡£µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤â190Ëü±ß°Ê²¼¤Ë¤·¤«²¸·Ã¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÊÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ù¤ë¤Î¤Ï°ìÉô¤Î¿Í¤À¤±¤À¡£
¤µ¤é¤ËÌÕÅÀ¤Ê¤Î¤¬½»Ì±ÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤À¡£½»Ì±ÀÇ¤Ï110Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð²ÝÀÇ¤µ¤ì¡¢ÀÇÎ¨¤Ï½êÆÀÀÇ¤è¤ê¹â¤¤10%¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ï½µ20»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤±¤Ð¼ýÆþ¤Î15%Á°¸å¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Ã¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£À¯ÉÜ¤¬¡ÖÈó²ÝÀÇ³ÈÂç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î²È·×¤Ç¤ÏºâÉÛ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¤¡£
Ä»³¤»á¤ÏÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¡ÖÊÉ¤ò¼é¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤è¤ê¡¢¼ýÆþ¤ò¿¤Ð¤¹Êý¤¬¼ê¼è¤ê¤ÏÁý¤¨¤ë¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÈÊÉ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¡É¤¬·ë¶É¤ÏÀµ²ò¤À¡£¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯¼ýÂÓ¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤¬À°Íý¤Ç¤¤ë¡£¿ô»ú¤ò¤¿¤À±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¤ÆÆ°¤¯¤«--Áª¤Ö¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬ÃÇ¸À¡ª¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Åê»ñ¾¦ÉÊ¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬°Â¿´¡×NISA¤ä¥ª¥ë¥«¥óµ¿Ìä¤Ë¥º¥Ð¥êÀÚ¤ê¹þ¤à¡ª
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬¸ì¤ë¡ÖAI»þÂå¤Ç¤âS&P 500¤¬¶¯¤¤ÍýÍ³¡×¡§¸ÄÊÌ¤ÎAI½¸Ãæ¤è¤êS&P 500¤¬ÂÅÅö¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬¸ì¤ë¡ª¡Ö¿·NISA¤Î°ì³çÅê»ñ vs ÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¡×»ñ¶â¤ÎÍÌµ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥ëー¥È¤Ç»ñ»º·ÁÀ®10Ç¯Ê¬¤Îº¹¤Ë¡ª
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¸±¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ª¤«¤Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ°²è¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤éÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤À¤ì¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£