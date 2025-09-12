¡ÈµÞ¥Ö¥ìー¥¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä»Ô¥Ð¥¹¤¬ÀÖ¿®¹æ¤Ç»ß¤Þ¤ëºÝ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿75ºÐ½÷ÀµÒ¤¬¶Ä¸þ¤±¤ËÅ¾ÅÝ ÇØ¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¥±¥¬
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤Ç9·î12Æü¡¢»Ô¥Ð¥¹¤¬¸òº¹ÅÀ¤Ç¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤¿ºÝ¡¢75ºÐ¤Î½÷À¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢ÇØÃæ¤Î¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¸òÄÌ¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢ÃæÀî¶èÊ¡½»Ä®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢±É¹Ô¤¤Î»Ô¥Ð¥¹¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê(49)¤¬¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÖÆâ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èµÒ¤Î½÷À(75)¤¬¶Ä¸þ¤±¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇØÃæ¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¸òÄÌ¶É¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ÏµÞ¥Ö¥ìー¥¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ä¤ê³×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
