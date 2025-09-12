¥È¥è¥¿»Â¿·¡Ö¡È4Îó8¿Í¾è¤ê¡ÉFR¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ª ¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¤ÆÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡È¤á¤Á¤ã¹¥Ã¶õ´Ö¡É¤Ë¡Ö¹ë²ÚÆâÁõ¡×¤Î¡È3Îó6¿Í¾è¤ê¡É»ÅÍÍ¤âÌ¥ÎÏ¡ª ¡Ö¥°¥é¥ó¥¨¡¼¥¹¡×¤ËºÆÃíÌÜ¡ª
µðÂç¤Ê»Â¿·¡ÖFR¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ª
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥È¥è¥¿¤¬Á÷¤ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÂ¸ºß¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡³¹Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤ì¤Ð»×¤ï¤º¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÊÁ¤Ê¼ÖÂÎ¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÈµðÂç¡É¤Ê¥È¥è¥¿»Â¿·¡Ö¡È4Îó8¿Í¾è¤ê¡ÉFR¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤ì¤¬2019Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥¨¡¼¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡ÊH300·Ï¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¦ÍÑ¼Ö¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÂÑµ×À¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¼¼Æâ¤Î²÷Å¬À¤ä¹âµé´¶¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤¿¤Î¤¬¥°¥é¥ó¥¨¡¼¥¹¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5300mm¡ßÁ´Éý1970mm¡ßÁ´¹â1990mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3210mm¤È¡¢¥È¥è¥¿¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤ò¤â¾å²ó¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¼è¤ê²ó¤·¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢Â¾¤ËÂå¤¨¤¬¤¿¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°´Ñ¤ÏÂç·¿¥°¥ê¥ë¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢°ÒÉ÷Æ²¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¤ÏL»ú·¿¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤òÈ÷¤¨¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¡£
¡¡17¥¤¥ó¥Á¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤Î±äÄ¹Àþ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¹âµé¥µ¥ë¡¼¥ó¤Ë¶á¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊâ¼ÖÆâ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿¿²Á¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤ËÌÚÌÜÄ´¤ä¶âÂ°Ä´¤Î²Ã¾þ¤ò»Ü¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÎ¾Î©¡£
¡¡¥·¡¼¥È¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖPremium¡×¤Ç¤Ï¡¢3Îó¥·¡¼¥È6¿Í¾è¤ê¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤·¡¢2ÎóÌÜ¤È3ÎóÌÜ¤Ë¤Ï¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£
¡¡ÅÅÆ°¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ä¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¢ËÜ³×ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë±þÀÜ¼¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¡ÖG¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ï8¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤Ç¡¢4ÎóÌÜ¤Ë¥Á¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¼°¤Î¥·¡¼¥È¤òÇÛÃÖ¡£
¡¡»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÄ·¤Í¾å¤²¤Æ²Ù¼¼¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î°ÜÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¤¤Ê²ÙÊª¤ò±¿¤ÖºÝ¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£¼¼ÆâÄ¹3290mm¡ßÉý1735mm¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤Ï¡¢¹ñ»º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤â¤æ¤È¤ê¤¢¤ë»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²÷Å¬À¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤ÏºÇ¿·¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¼Ö¤Ë¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢ÂçÊÁ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤âÅëºÜ¡£
¡¡±¿Å¾¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°ÎÏÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ177ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯450Nm¤òÈ¯´ø¤·¡¢6Â®AT¤ÈFR¶îÆ°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÅÎÌµé¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÁö¤é¤»¤ëÎÏ¶¯¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡ÖG¡×¤¬642Ëü1000±ß¡¢¡ÖPremium¡×¤¬672Ëü1000±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡¦2024Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤È¡¢¹ñ»º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹â³Û¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¼ç¤Ê¼ûÍ×¤ÏË¡¿Í¸þ¤±¤äVIPÁ÷·ÞÍÑ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ä¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLM¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¸ºß¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢2024Ç¯4·î¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¡¢°ìÂå¸Â¤ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥°¥é¥ó¥¨¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤ÆÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖË¡¿Í¸þ¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤é°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¾è¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°ÜÆ°¤¹¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Î´õ¾¯À¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤Ï¡ÖÂç¤¤¹¤®¤ÆÃó¼Ö¾ì¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡Ö°ìÂå¸Â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀË¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª°ìÉô¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£