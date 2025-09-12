¸µ¥¥ó¥×¥ê´ä¶¶¸¼¼ù¡Ö¤Ó¤Ã¤·¤ê¥¿¥È¥¥¡¼¡×¿¿°ÕÏÃ¤¹¡¡¡Ö¤½¤ÎÄË¤ß¤â¥¢¡¼¥È¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤é¡×
¸µ¡ÖKing ¡õ Prince¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤ËYouTube¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤«¤Ê¡×
´ä¶¶¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÈÅìµþ¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¾Âµ¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢Î¾ÏÓ¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
9·î1Æü¤ÎYouTube¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤ì¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡£ÄË¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤ò²æËý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤â¥¢¡¼¥È¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤é¡£¡Ø¤ª¤©¡¢¥¢¡¼¥È...¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤«¤Ê¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
´ä¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥Û¡¼¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËËÍ¤Î¤³¤È¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤³¤Ê¤¤¤À¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼Ä¦¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¡×
Æ°²è¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¸¤ã¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê£÷¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£