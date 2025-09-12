U-20日本代表、W杯出場メンバー21名を発表！佐藤⿓之介と⼤関友翔の“A代表組”…海外からも⼩杉啓太ら3名を選出

日本サッカー協会（JFA）は12日、FIFA U-20ワールドカップ・チリ2025に臨む、U-20日本代表メンバー21名を発表した。

チームを率いるのは船越優蔵監督。招集リストは以下の通り。

GK：

中村圭佑（東京ヴェルディ）

ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）

荒⽊琉偉（ガンバ⼤阪）

DF：

塩川桜道（流通経済⼤）

市原吏⾳（RB⼤宮アルディージャ）

梅⽊怜（FC今治）

喜多壱也（レアル・ソシエダ/ESP）

⼩杉啓太（ユールゴーデンIF/SWE）

森壮⼀朗（名古屋グランパス）

MF：

⼤関友翔（川崎フロンターレ）

平賀⼤空（京都サンガF.C.）

⼩倉幸成（法政⼤）

齋藤俊輔（⽔⼾ホーリーホック）

⽯渡ネルソン（いわきFC）

中川育（流通経済⼤）

⽯井久継（湘南ベルマーレ）

横⼭夢樹（FC今治）

中島洋太朗（サンフレッチェ広島）

佐藤⿓之介（ファジアーノ岡⼭）

FW：

神⽥奏真（川崎フロンターレ）

⾼岡伶颯（ヴァランシエンヌFC/FRA）

★トレーニングパートナー（※9/16〜9/27の期間のみチームに帯同予定）

村上慶（⼤津⾼）

中野陽⽃（神村学園⾼）

松岡敏也（興国⾼）

今年2月のU20アジアカップを戦った選手たちを中心に、招集可能なベストメンバーを選出。この間にA代表デビューを飾った佐藤⿓之介と⼤関友翔が主力となりそうだ。

海外からも喜多壱也、⼩杉啓太、⾼岡伶颯の3名を招集。また、U20アジアカップ後にクラブでスタメンを勝ち取った名古屋グランパスのピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（E-1でA代表歴あり）と森壮⼀朗がメンバー入りを果たしている。

U-20日本代表は9月16日（火）にチリに向けて出発。現地でトレーニングを積んだのち、27日（土）に開幕する大会を戦う予定だ。

日本は、エジプト、チリ、ニュージーランドとグループステージで対戦する。