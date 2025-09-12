日本時間9月10日、ドジャースタジアムで行われたロッキーズ戦に、韓国発の5人組ガールズグループ『LE SSERAFIM（ル セラフィム）』の宮脇咲良とホン・ウンチェが訪れた。

【写真】「着方がだらしない」山本由伸と記念撮影をする宮脇咲良とホン・ウンチェ

LE SSERAFIMメンバーと山本由伸の3ショット

「試合開始の20分ほど前にドジャース公式Xで、グラウンドやスタジアム内の施設を訪れた宮脇さんとウンチェさんの写真が公開されました。2人が山本由伸投手や韓国出身のキム・ヘソン選手を間に挟んだ、それぞれの3ショットの写真もありました」（スポーツ紙記者、以下同）

8月にも、韓国発の世界的人気グループのメンバーがドジャースタジアムを訪れていた。

「日本時間8月26日には、BTSの“テテ”ことVが始球式を行いました。試合前のベンチでは、大谷翔平選手とハグ。“世界的スター”の共演が話題となっていました」

Vに続いてドジャースタジアムを訪れた“ルセラ”の2人だが、ネット上では、

《韓国アイドルの宣伝に有名で評価も高い日本人選手が使われてる気がする》

《山本選手本人が苦痛じゃなければいいけどさ》

《日本人選手がいつも駆り出されて、ちょっと違和感》

《ドジャースが色々と利用されてるような…まあ、winwinならいいけど…》

といった声が。

グループ初となる北米ツアー

「今回の“コラボ”に疑問を抱いている人も多いですが、LE SSERAFIMは現地時間9月3日から23日まで、グループ初となる北米ツアーを行っています。12日にカリフォルニア州のイングルウッドで公演があるので、ツアーで忙しい合間をぬってドジャースタジアムを訪れたのでしょう。北米ツアーのチケットも全席完売。アメリカでも人気のグループです」（在米ジャーナリスト、以下同）

決してアメリカで知名度がないわけではないが、野球ファンからの反感を買ってしまった2人。さらにVと比較して、

《BTSのテテ君みたいにピシッとユニフォーム着たほうがいいと思うんですが…》

《着方がだらしないって思うのは、もう歳でしょうか》

と、彼女たちのユニフォームの着こなしにも批判的な声が上がった。

「Vはぴったりサイズのユニフォームを着て、その裾を履いていたデニムにしっかりと“イン”。それに対して宮脇さんとウンチェさんはオーバーサイズのユニフォームを羽織って、前ボタンを全開に着崩したスタイル。オシャレではあったのでしょうが、野球選手にとってユニフォームは“正装”であり、被るでもなく手にしていたキャップも“所在なさげ感”が出てしまっており、気になったファンもいたのでしょう」

球場では、しっかり襟を正したほうがよさそうだ。