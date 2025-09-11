GPSが埋め込まれた7つのボールをめぐる「GPSボール争奪戦」なる企画がおこなわれた、9月10日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）。

お笑い芸人3人ずつのチームが、位置情報をもとに、都内と近郊にばら撒かれた7つのボールを探し出し、コンプリートを目指すという企画だったのだが、番組内でモグライダー・ともしげが取った行動が物議を醸している。

番組では「7つすべてを集めたチームは願いが1つだけ叶えられる」ということで、

・赤チーム（鬼越トマホークの2人、そいつどいつ・市川刺身）

・青チーム（お見送り芸人しんいち、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎、ザ・マミィ・酒井貴士）

・黄色チーム（モグライダー・ともしげ、ウエストランド・井口浩之、きしたかの・高野正成）

の3チームが、GPSボール争奪戦を展開した。

「最初に優位に立ったのは、首尾よく3つをゲットした黄色チームでした。横浜に移動して4つめのゲットを目指す際、ともしげさんが『球、置いてくか』と発言。

3人は車の中にボールを置いて4つめゲットに向かったのですが、『ボールを車内に置いていく場合は施錠禁止』というルールが課されていたため、ともしげさんが、やはりボールを持ってきたほうがいいのではないかと、自身の提案を覆しました。

ボールを奪われる可能性を不安に感じたともしげさんに、井口さんと高野さんは『大丈夫ですよ』と押し切るも、結局、ともしげさんの押しに負け、渋々、車にUターン。すると、やはりボールは奪われていました」（芸能記者）

ここで井口らは、気持ちを入れ替えるため、いったん食事しようと提案するも、ともしげの頑固ぶりが炸裂。食事を我慢して『もう行こうよ』と譲らないともしげさんに、井口さん、高野さんは呆れ気味な態度になり、3人の間に険悪な空気が流れることに。

その後、黄色チームは、最終決戦の地に一番乗りして、ボールを1つゲット。井口らが土の中にボールを隠す作戦を敢行すると、またも、ともしげが反発。終始、井口と高野が、ともしげの意見に振り回される流れが続き、2人が、ともしげに対する不満を露骨に態度に出す場面が繰り返された。

ふだん、テレビなどで見せる “ポンコツ” キャラのイメージと違って、思いのほか我が強く、自分の意見をことごとく曲げなかったともしげ。番組放送後、ともしげへの批判が殺到するかに見えたが、X上には、

《今週の水ダウ、車にボール置いていって青チームに盗られたのも井口のせいなのにともしげをウザがってるのマジで意味分からない。》

《今週の水ダウの黄チームはともしげが正解やろ 車内残しの危険性ずっと言ってて実際奪われてるし、奪われた原因の残り2人がグチグチ文句言いながら飯食いに行こうって結託するの気持ち悪すぎる その上で番組全体でともしげが頑固で面倒な奴って演出してるのもモヤモヤする》

《ウエストランド井口同じチームは絶対嫌だな ともしげがボール持ってた方が良いって言ったのにいいっていつもこうなんですよって愚痴って 結局取られたのに謝りもせずご飯でじゃんけんも負けたのに文句ばっかり 同じチームだったら無理すぎる》

など、井口に対する批判が多くあがる展開となっている。

「こうした声を意識してか、井口さんは、Xに《みんないろいろ言ってるけど、車に球を置いていくの提案したのともしげさんだぞ 見返してねー！！》とポスト。

さらに、同ポストを引用しつつ、ともしげさんの写真とともに《実はそうだった、とかじゃくて、普通にそうやって放送されてるだろ 見返して 僕と高野はこの男に終始振り回されてたんだよ》と、怒った顔文字を添えて投稿しました。

また、X上では、ともしげさんと井口さんの間に、もっと深刻な対立があったのではないかと推測する人も多いようです。とはいえ、対立があったことで、結果的に番組がより面白くなったのは間違いないでしょうね」（同）

一方、ともしげは、自身のXに

《水曜日のダウンタウンありがとうございました！！！色々大変なこともあり、賛否がありましたが僕はすごく楽しかったので昔から仲良しの井口君と高野君と是非またロケをやらせてください。よろしくお願いいたします》

とポスト。最後までチグハグ感が拭えなかった3人が、再び揃うことはあるのか……。