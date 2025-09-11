俳優・坂口健太郎（34）が3歳年上の女性ヘアメイクと同棲関係にあったことを『週刊文春』電子版が報じた。さらに『週刊文春』公式X（旧Twitter）は、「《衝撃の三角関係》坂口健太郎（34）、永野芽郁（25）とも付き合っていた！”一般女性と同棲”のウラで発覚『お付き合いしていたことは事実』事務所が認める」という記事についても告知している。

【写真】3歳年上のヘアメイク女性A子さん大阪出身でかわいらしい雰囲気、永野芽郁の姿も

坂口と永野は、2015年公開の映画『俺物語!!』で初共演した。同映画でヒロイン役を演じた当時、永野はまだ16歳。現場では、主人公役の鈴木亮平（42）とその友人役を演じた坂口に妹分としてかわいがられていたようだ。2人を知る映画業界の関係者が明かす。

「3人とも年齢差があるものの設定上は同級生ということで、距離を縮めるべく、一緒にボーリングやカラオケに出かけたといいます。坂口さんは、永野さんの相談に乗ったり、変顔で笑わせたりして、永野さんも彼にかなり懐いている様子でした。

とはいえ当時の永野さんはまだ女子高生ですし、ふたりとも仲は良かったですが、恋愛的なムードは一切感じませんでした。永野さんも”お兄ちゃんみたい”と話していましたし、兄妹的な関係性だったんじゃないでしょうか」

成人した永野と再会した坂口

それから約5年──。映画『仮面病棟』（2020年公開）で”再会”して、ふたりの関係に少し変化が生じたようだ。前出の関係者が語る。

「『俺物語!!』公開後も顔を合わせる機会はありましたが、がっつり共演するのは久しぶりです。永野さんも成人したということで、一緒にお酒を飲みに行ったそうです。グラスを重ねるなかで酔った坂口さんが熱く演技論などを語る姿を見て、永野さんは、”お兄ちゃんもこんな一面があるんだ”のような新鮮な感情を覚えたようです。

長い付き合いということで、現場でも、坂口さんは永野さんのことを”めい”、永野さんは坂口さんのことを”けん兄”と呼んでいました」

ふたりは一緒にメディアに出演する機会が多く、ファンの間でも”めいたろう”コンビとして親しまれてきた。2023年11月に東京・日本武道館で開催された永野の単独イベントにも、坂口は足を運んでいたようだ。ある芸能関係者が証言する。

「ビデオメッセージで『めいー！』と親しそうに呼びかけていた坂口さんがお忍びで観覧していたんです。坂口さんは、会場の端の方で黒い帽子を深く被っていましたが、背が高くて、顔が小さくて……。かなり目立っていたので、周囲はザワついていました」

坂口と一般女性の交際は長年に及ぶという。テレビ局の関係者が証言する。

「お相手の女性は、坂口さんの3歳年上の人気ヘアメイクアーティストです。長年付き合い、同棲中だというふたりの関係を知る人は多く、結婚寸前とみられていました」

多忙なスケジュールのなか、約1万5000人の観客で埋めつくされた大舞台に立つ”妹”の応援に行った坂口。見守る目線は、頼れる兄貴分としてのものだったのか、それとも──？