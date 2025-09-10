なぜコスプレイヤーは炎上を繰り返すのか…「二次創作のマナー問題」と「SNSで肥大化する承認欲求」から見えてくる根深い対立構造

筆者はネットメディア編集者として、これまで10年以上にわたって、SNS上の「炎上」事案を見てきた。なかにはSNSを飛び越えて、「社会現象」にまで発展することもある。

そんな炎上パターンのひとつが、コスプレをめぐる論争だ。多くはマナー問題として火がくすぶるのだが、時たま擁護側の主張が先鋭化することで、想像を超える火力を帯びることがある。そこで今回は、「炎上コスプレイヤーは、なぜ一定の支持を集めるのか」について考察したい。

公共空間におけるマナー問題

コスプレ論争の火種になりがちなのは、公共空間におけるマナー問題だ。2022年には、インフルエンサーたちが「コスプレ」と称して、露出度の高い服装を身にまとい、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪問。インスタグラムに写真投稿を行い、「子ども連れも少なくない場にも関わらず、刺激的すぎるのではないか」と問題視され、マスメディアにも報じられる騒動となった。

現在開催中の「大阪・関西万博」をめぐっても、とあるコスプレイヤーが、マンガキャラクターのコスプレで来場し、各パビリオンで撮影した画像が賛否両論を呼んだ。こちらは露出度ではなく、「既存のキャラクターが現実社会を訪れている」という構図が、元ネタを軽視しているのではないか、といった点から、主に問題視された。

なお、万博公式サイトの「よくあるご質問」には、「コスプレまたは仮装をしての入場は可能ですか」の項目があり、基本的に「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能です。但し、会場内の公序良俗に反する服装や平穏を乱す行為は禁止です」と書かれている。

論点は「ルール」ではない

ここで論点になるのは、「ルール」ではなく「マナー」だ。似たようなケースとして、新幹線車内のトラブルがある。たとえば、座席で強いニオイを放つ食品を食べている、他の乗客の足が自席まで伸びていてジャマだ、といったものだ。

最近では「大型スーツケースが通路をふさいで通れない問題」も加わっているが、公共空間において“自分本位”に見える言動は、ルールで規定されていなくても、バッシング対象になりがちなのだ。

こうした要素をコスプレに重ねると、そこに「元ネタの世界観をお借りしている」という意識が加わる。その場として適切な行動であっても、作品そのもののイメージに影響が出る可能性があれば、ファンとしては避けたい気持ちはわかる。

キャラクターの世界観を維持する

近い事例をひとつ紹介しよう。一部の有名キャラクターには、テレビ出演の際に、その局や番組のキャラクターなどと“共演NG”になっているというウワサがある。事実か都市伝説か、番組制作サイドの忖度（そんたく）の可能性も含めて、筆者にはわかりかねるが、その発想自体は理解できる。

つまり、他のキャラクターとの世界観を切り分けるイメージ戦略だ。別に「『どちらが格上か』を思い知らせよう」などといった俗っぽい話ではなく、すみ分けることで、互いのストーリーを維持でき、ある種のブランディングになる。

もちろん、商用利用ではない「個人によるコスプレ」は、また別の尺度となる。ただ、多くの場合、個人活動は「ファンによる愛情表現」として位置づけられ、黙認されているケースが少なくない。

現状はギリギリで成り立っている

これもSNS上で、しばしば燃え上がる話題として、「既存作品の世界観を利用した『二次創作』について、権利者に問い合わせるのはどうなのか問題」がある。

もし公式がOKを出せば、「お墨付き」を与えたことになってしまう。かといって、NGを出せば、それまで黙認されていたものも、一律禁止になりかねない。著作権などの知的財産権が関わる問題だけに、こうした議論はSNS上で幾度となく繰り返されてきた。だからこそ、万博のQ&Aでも、そのあたりに触れていなかったのであろう。

なお、知り合いの漫画編集者は「二次創作が黙認されている現状は、色々な問題や議論を経てギリギリで成り立っている。これ以上、作者やIP(知的財産)サイドの権利に関わってくるような話になると、結局規制するしかなくなる。グレーでいるのがお互いのためだ」と冷ややかに話していた。

誰かが「公式の『らしさ』を逸脱している」と思えば、その感想は熱を帯び、批判の文脈で拡散される。世界観を守る重要性は、商業ベースでも同様だ。マンガ『セクシー田中さん』で、ドラマ脚本をめぐるトラブルが起きた末に、悲しい結果が訪れたことは記憶に新しいだろう。

明文化されていないため火種になりやすい

コスプレに視点を戻すと、やはりこちらも「元のキャラクターとの一貫性」が求められる。ただ単に衣装やメークが「それっぽく」見えても、心からにじみ出る言動が「それじゃない」と感じさせれば、やはり悪目立ちしてしまう。

先ほど「ルールとマナーの問題だ」と書いたが、この「らしさ」は明文化されていない領域だ。コスプレイヤーが多く集まるイベントでなら、ある種の“お約束”が共有されている。しかし日常生活の多くの場では、コスプレが「非日常」として認識される。それゆえに、コスプレイヤー側も、違和感を覚える人が少なくないのだろう。

これらの要因が絡まった結果、公共空間におけるコスプレは、炎上の火種になりやすいと考える。しかしながら、こうした事例においては、「炎上した側」を擁護する人も少なくない。非難されている側が、どうして熱烈な支持を受けるのか。

SNSで拡散されやすいコンテンツ

なぜ炎上コスプレイヤーが支持されるのかを考察する上で、まず知っておきたいのは、SNS上では「インパクトが強い投稿が拡散される」ということだ。至極あたり前に思えるが、断定口調のポストや、いわゆる“映える”画像などは、非常に強いコンテンツパワーを持っている。

その点、広がりやすい例として、「容姿ビフォーアフターもの」がある。数年前の自分と、いまの容姿を比較して、まったくの別人のような印象を与える。ダイエットや異性装などが中心だが、よりギャップの変化を感じさせたものが、バズりやすい傾向がある。

ルッキズムが問題視される現代社会だが、その人の内面がそぎ落とされ、文字ないしは画像でしかジャッジできないSNSにおいて、「容姿の写真」は判断材料として大きい。それはたとえアプリで加工されていても同様で、ファンを味方に付ける原動力になっている。

炎上コスプレイヤーが擁護される理由

そして、そこに加わるのが、昨今の社会的ムードだ。どれほどバッシングを受けている人物でも、いや、むしろ批判が増せば増すほど「たたかれすぎてかわいそう」といった同情や、「ここまで批判されているということは、この人物は正しい主張をしているはずだ」といった擁護の声が広がっていく。

ここ最近で言えば、兵庫県の斎藤元彦知事や、静岡県伊東市の田久保真紀市長のように、マスメディアなどでの批判的な報道が出るにつれ、“オールドメディア”追及の文脈から、それに対抗する「強いリーダー」として、SNS上で位置づけられる人物は少なくない。

コスプレイヤーにおける炎上も、これに似た構図が予想される。「コスプレ界の常識」と立ち向かっているように見えれば、旧態依然とした界隈（かいわい）に一石を投じる存在として、期待するネットユーザーがいても、何ら不思議ではないのだ。結果として、炎上すればするほど、神格化が進み、無敵感を帯びた存在となっていく。

今回はコスプレを題材に「炎上のメカニズム」を考察してみたが、読み解くほどに、あらゆる環境に適用できる捉え方に思える。SNS社会において、価値観が「お気持ち重視」で判断されている現状を知る上で、貴重なモデルケースだと言えるだろう。

