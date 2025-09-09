海外不動産投資家の宮脇さき氏「ビットコインとイーサリアム、決定的な違いは“キャッシュフロー”」現役投資家が徹底解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「今大注目のイーサリアム！ビットコインにはない圧倒的なメリットをお教えします！」と題した動画で、イーサリアムとビットコインの根本的な違い、そして今なぜイーサリアムが投資対象として企業や個人投資家から熱い視線を浴びているのかを徹底解説した。
動画の冒頭、宮脇氏は「おすすめはもちろんビットコインですが、最近はイーサリアムが注目されています。最高値を更新し、大企業や有名投資家も買い始めている」とし、イーサリアムの値上がりの背景を語った。
特に強調したのは、「ビットコインとイーサリアムの決定的な違いは、イーサリアムはネットワークに預けることで配当が出ること。新しい事業運営の形として、イーサリアムが企業に支持されている」との指摘だ。ビットコインがデジタルゴールドとして価値の保存に特化している一方、「イーサリアムはデジタルオイル。資産を預けて利回りを得られるステーキングという仕組みがあり、キャッシュフローを生み出せる点で全く別物です」と説明した。
また「今や米国や日本でもビットコインを買い集める企業がトレンドでしたが、今後はイーサリアムを買い進める大企業が主流になる」とし、その理由を実例とともに解説。ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ社が35日間で日本円換算4,350億円相当のイーサリアムを取得した例や、「企業がイーサリアムを保有しステーキングすることで配当収入を事業運営の一環として得る、新たな経営戦略になっている」と最新トレンドを紹介した。
イーサリアム独自の好循環について、「企業や機関投資家が大量にイーサリアムをステーキングし始めることで、ネットワークのセキュリティが強化され、希少性が増し、さらに価格が上がるというサイクルに入っている」と語る一方、「一部の企業がレバレッジを掛けすぎると価値が暴落する懸念もある。どんな投資もレバレッジのかけすぎは禁物」とリスクにも言及した。
最後には、「イーサリアムはビットコインにはない攻めの成長資産という側面を持つ。どちらを選ぶかは、ご自身のポートフォリオに合わせて考えてほしい」と投資家へのアドバイスで、動画を締めくくった。
