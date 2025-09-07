全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・根津のスイーツ店『苺屋』です。

リッチなクリームやベリー使いが巧みなほっとする味わい

三河島で愛された洋菓子店が2024年9月に移転。看板商品のひとつ、ロールケーキはイチゴが大粒！シャープな酸味とたっぷり包まれた生クリームの甘味のバランスが絶妙。

ロールケーキ1カット540円

『苺屋』 ロールケーキ1カット540円 スポンジ生地はきめが細かくふわふわでしっとり

フィナンシェやシガレットなど焼き菓子にもファンが多い。

［店名］『苺屋』

［住所］東京都文京区根津2-16-2

［電話］03-5834-8077

［営業時間］10時〜19時、日・祝〜18時

［休日］火

［交通］地下鉄千代田線千駄木根津駅1番出口から徒歩2分

撮影／鵜澤明彦、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

