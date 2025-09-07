»³ËÜÍ³¿¤Î²÷Åê¤ò¡ÖÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤¿¡ª¡×¡¡°Ì´¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡ÄLAÊüÁ÷¶É¤Ï·ãÅÜ¤Î¡ÈÀä¶«¡É
»³ËÜÍ³¿¤¬9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Î¡¼¤â¡ÄÄ¾¸å¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±
¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 4¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËÊüÁ÷ÀÊ¤âÅÜ¤ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë3-4¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï9²ó2»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¥½¥í¤òÍá¤Ó¹ßÈÄ¡£Ä¾¸å¤Ëµß±ç¿Ø¤¬Êø²õ¡£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤âÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢2²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£3²ó¤ÏÀèÆ¬¤Ù¥Ð¡¼¥¹¡¢Â³¤¯¥Ð¥µ¥í¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤â¡¢¥Þ¥è¤ò»°¿¶¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¤òÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¹¥Åê¤¬Â³¤9²ó2»à¤Þ¤Ç¤¤¿¤¬¡¢1ÈÖ¥Û¥ê¥Ç¥¤¤ËÈïÃÆ¡£¥Î¡¼¥Î¡¼¤òÆ¨¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£Å¨ÃÏ¤â¥¹¥¿¥ª¥Ù¤Ç¾Î¤¨¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°Ì´¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤º¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡°Ì´¤ÎÅ¸³«¤Ë¼Â¶·¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï5Ï¢ÇÔ¡ª¡¡¥ª¡¼¥ì¥ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ÎÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£²òÀâ¤Î¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤â¡Ö¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊò¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤â¡ª¡¡´°àú¤Ë¡ª¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤ÎÅêµå¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ê·°Ïµ¤¤¬·ãÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¾ð¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë