±«¤Î±Æ¶Á¤Ç15Ê¬ÃÙ¤ì¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç
¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 4¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£9²ó2»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¡¢¤¢¤È1¥¢¥¦¥È¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥Û¥ê¥Ç¥¤¤Ë½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¤òµö¤·¡¢²÷µó¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ø¡¢°ÂÄê´¶È´·²¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ï3ÈÖ¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É3¼ÔËÞÂà¡£2²ó¤â3¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡3²ó¤ÏÀèÆ¬¤Ù¥Ð¡¼¥¹¡¢Â³¤¯¥Ð¥µ¥í¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤â¡¢¥Þ¥è¤ò»°¿¶¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¤òÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£4²ó¤â3¼ÔËÞÂà¡¢5²ó¤Ë¤â2»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ÂÂÇ¥¼¥í¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡6²ó¤â2»à¤«¤é¥Û¥ê¥Ç¥¤¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É12µå¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È3¼ÔËÞÂà¤È¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç84µå¡£7²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÀèÆ¬¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤êÆó¥´¥í¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤ò°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç104µå¡£9²ó¤â2»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÈÖ¥Û¥ê¥Ç¥¤¤Ë¥«¥¦¥ó¥È2-1¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Íã¤Ø¤Î¥½¥í¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥«¥ë¡¦¥ê¥×¥±¥óJr.»á¤¬¥ë¡¼¡¦¥²¡¼¥ê¥Ã¥°¤ÎÏ¢Â³»î¹ç½Ð¾ìµÏ¿¡Ê2130»î¹ç¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿Æü¤«¤é30¼þÇ¯¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÀ¹Âç¤Ê¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²÷Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óÃ£À®¤È¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ¿Í¤Ç¤ÏÌîÌÐ¡¢´ä·¨¤Ë¼¡¤°3¿ÍÌÜ4ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë