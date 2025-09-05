カルビーのスナック菓子「ピザポテト」から初の派生ブランドが登場。新商品「クリスピーピザポテト チーズチーズチーズ」が、9月8日から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売されます。

波型カットとライン状にかけたチーズクリームが特長の一品。販売は10月中旬までの予定です。

■ チーズ量は従来品の2倍

「ピザポテト」は1992年に発売されて以来、多くのファンを獲得してきたロングセラーブランド。今回の派生商品は、近年「ピザポテト」を食べる機会が減っている人や、新しい味を求めるスナック好きに向けて開発されました。

カルビーが実施した調査では、ヘビーユーザーとライトユーザーの双方が「チーズがついていること」を魅力と感じている一方で、「ギザギザカットは食べ応えがあるが少し重い」「目新しさが欲しい」といった声も寄せられたといいます。

そうした意見を踏まえ、カルビーはブランドの象徴である濃厚チーズ感をさらに強化。従来品の2倍のチーズを使用し、厚切りの波型カットによる“パリッサクッ”とした食感を実現。開発には約2年半を要したそうです。

■ 内容量45グラム、価格は210円前後

パッケージには、従来の「ピザポテト」とのつながりを示す黒背景とトリコロールラインを採用。さらに、イラストやアイコンでチーズの存在感を強調し、一目で“チーズづくし”の商品であることが伝わるデザインになっています。

「クリスピーピザポテト チーズチーズチーズ」は内容量45グラムで、オープン価格（税込210円前後）です。

