ワイモバイルの新料金「シンプル3」（S・M・L）が発表！9月25日提供開始。各種割引適用後はシンプル2と変わらないものの、実質値上げに
|携帯電話サービス「Y!mobile」が新料金「シンプル3」を9月25日より提供開始！
ソフトバンクは4日、都内およびオンラインにて「“ワイモバイル”の新料金プランに関する説明会」を開催し、携帯電話サービス「Y!mobile（ワイモバイル）」における新料金プラン「シンプル3」を発表しています。2025年9月25日（木）に提供開始され、合わせて既存の「シンプル2」は9月24日（水）に新規受付が終了となります。ただし、シンプル2の利用者はシンプル3の提供後もそのまま利用できるとのこと。
一方で割引サービスは拡充されており、クレジットカード「PayPayカード」で支払う場合に通常カードで月330円割引、ゴールドカードで月550円割引、固定回線とのセットで「おうち割 光セット（A）」で月1,650円割引、複数回線契約で「家族割引サービス」で2回線目以降なら月1,100円割引となり、これらの各種割引後の月額基本料はシンプル2と同じでSが月額1,078円、Mが月額2,178円、Lが月額3,278円となっています。
ソフトバンクではシンプル3の提供に当たって1000人の消費者を対象に携帯電話会社の料金プラン選びに関するアンケートを実施し、その結果として消費者が携帯電話会社や料金プランを選ぶ際に多くの人がデータ容量や経済圏のメリット、追加料金がかからずに利用できる海外データ通信などを重視していることが分かったとし、シンプル3はシンプル2からの変更点として海外データ通信に対応し、さらにPayPayなどとの連携による経済圏強化を行なうなどのサービスを拡充した料金プランとなっています。
＜シンプル3の主なポイント＞
（1）データ容量に応じて選べる3つのシンプルな料金プラン
（2）「PayPayカード割」（「PayPayカード ゴールド」向け）と「おうち割 光セット（A）」を併せて適用すると、シンプル3 Sなら月額料金が858円に
（3）約200の国・地域での海外データ通信が2GB／月まで追加料金不要で利用可能に
（4）1回当たり200円以上の「PayPayクレジット」および「PayPay残高」、「PayPayポイント」決済を月に10回以上行うと、決済回数に応じてデータ容量をプレゼントするキャンペーンを2025年11月以降に開始予定
シンプル3は利用になりたいデータ容量に応じてS・M・Lの3つから選べる料金プランで、月間高速データ通信容量はSが5GB（シンプル2 Sの4GBから増量）、Mが30GB、Lが35GBで、余ったデータ容量は翌月に繰越すことができ、国内通話はシンプル3 S・Mが22円／30秒である一方、シンプル3 Lは10分以内の国内通話が無料で利用できるほか、「グループ通話」（月額220円）や「割込通話」（月額220円）などのオプションが追加料金なしで利用できます。その他にも「LYPプレミアム」をシンプル3でも追加料金なしで利用できます。
更新中
記事執筆：memn0ck
