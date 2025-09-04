LGエレクトロニクス・ジャパンは9月4日、衣類ケア家電「The All New LG Styler」の新モデル「SC5MNR4G（ダークグリーン）」を発表しました。これに合わせて発表会を開催。新製品を見ることができたので、その様子をレポートします。

ハイグレードと同等の機能を持ちつつ価格を抑えた新モデル

LG Stylerは、中に服を掛けておくだけで、服のしわ、ニオイ、ダニや花粉を除去してリフレッシュするロッカー形状の家電。洗濯できないデリケートな衣類もケアできます。

2025年2月には、高いスチーム技術と、立体的に動くハンガーで衣類に付いた花粉やホコリを落としてシワも伸ばす「Dynamic MovingHanger」に加え、乾燥機能も搭載したハイグレードモデル「SC5GMR80H（ブラックミラー）」を一般販売しています。

今回登場したSC5MNR4G（ダークグリーン）は、ハイグレードモデルと同等の機能を備えながら、価格を抑えたモデルです。

↑SC5MNR4G（ダークグリーン）。本体サイズは幅600×奥行き620×高さ1965mm、重さは85kgです。

2つのヒーターで発生させるスチーム量を調節して、デイリーユースの衣類からデリケート素材まで幅広い衣類をケアできる「DUAL TrueSteam」、Dynamic MovingHanger、2つのヒートポンプで効率よく衣類を乾燥する「DUAL Inverter HeatPump」を搭載します。

↑スチームで衣類に付いた菌やニオイを99％以上低減。

↑ハンガーの振動によって花粉やホコリを99％以上低減できるとしています。

↑高い乾燥機能と、DUAL TrueSteamやDynamic MovingHangerの効果によって、リフレッシュコース（標準）で約38分で仕上がるとのこと。

庫内は5着の衣類をかけられるハンガーと、ドアの内側にスラックスをかけられる「EZ Fit PantsPress」を用意しています。スラックスはクリップに挟んで折りたたむことで、座ったときにできるシワなどを取り除けるうえに、センタープレスもキープできるとのこと。

↑ドアの内側にはスラックスを1着かけられます。

↑スラックスをクリップで挟み込み、折りたたむことでシワを伸ばしつつ折り目もキレイに保ちます。

↑スマホアプリを使って41の衣類ケアコースを利用可能。スーツはもちろん、ウールやニット、ダウンジャケットなど幅広い種類の衣類をケアできます。

↑ドアの左側にLEDタッチディスプレイを配置。操作ボタンはあえて絞ってシンプルにしています。

SC5MNR4G（ダークグリーン）はMakuakeで9月11日12時から先行予約販売を開始します。先着5名にはなりますが、最大34％オフの21万7000円（税込）〜と破格の値段です。一般販売は11月以降で、32万8900円（税込）。ハイグレードモデルよりも約5万円安くなっています。

SC5MNR4G（ダークグリーン）

9月11日12:00〜10月19日22:00まで先行予約販売

