TENBLANK『グラスハート』最終話での圧巻のライブシーンを収めた「Glass Heart」MV公開

Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド、TENBLANKのデビューアルバム『Glass Heart』より、表題曲「Glass Heart」MVが公開となった。

■TENBLANKの4人が紡いだ物語を凝縮した「Glass Heart」MV

TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至という4人によって結成されたロックバンド。

7月31日のドラマ配信と合わせてアルバムも配信がスタートし、翌8月1日にはCDとしてもリリース。野田洋次郎（RADWIMPS）、Yaffleら豪華作家陣の参加で注目を集めたアルバム『Glass Heart』は、CDはオリコン週間アルバムランキングで4位を記録。また配信では日本のApple Music／iTunes Store トップアルバムランキングで1位、香港、台湾、タイのApple Music ロックチャートおよびiTunes Store トップアルバムチャートで1位を記録と、日本国内にとどまらずアジア各国でもチャートを席巻。さらにSpotify「Viral Top 50」ではリード曲「旋律と結晶」が日本・台湾・香港で1位を獲得し、グローバルで大きな話題を呼んでいる。

今回MVが公開となった、アルバムの最後に収録された表題曲「Glass Heart」は、作詞作曲を野田洋次郎が手掛けており、ドラマ第1話で藤谷直季と西条朱音のセッションから生まれ、最終話で完成を迎えたナンバー。MVでは、最終話のライブシーンを中心に藤谷、朱音、高岡、坂本のTENBLANKの4人が紡いだ物語を凝縮した、壮大な映像作品に仕上がっている。

このアルバムからは、ドラマ内の印象的なシーンからなる「旋律と結晶」と、佐藤健が初の監督に挑戦し、i-dleのMIYEONと俳優の醍醐虎汰朗が出演した「永遠前夜」のMVも公開されている。

■リリース情報

2025.07.02 ON SALE

TENBLANK

DIGITAL SINGLE「旋律と結晶」

2025.07.31 ON SALE

TENBLANK

DIGITAL ALBUM『Glass Heart』

2025.08.01 ON SALE

TENBLANK

ALBUM『Glass Heart』

■配信情報

Netflix『グラスハート』

07/31（木）より世界独占配信

出演：佐藤健 ／宮崎優／町田啓太／志尊淳／菅田将暉

唐田えりか／高石あかり（「高」は、はしごだかが正式表記）／竹原ピストル／YOU

藤木直人

■関連リンク

Netflix『グラスハート』作品ページ

https://www.netflix.com/jp/title/81517368

■【画像】TENBLANK