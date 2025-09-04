趣里と三山凌輝　「最後までブレなかった」結婚の舞台裏にある水谷豊への“弟子入り”

「１億円いただき男子」なる異名まで付けられた三山

３ヵ月遅れの吉報となった――。

『BE:FIRST』のメンバーで俳優の三山凌輝（26）と女優の趣里（34）が結婚していたことが明らかになった。２人は連名でコメントを発表し

〈この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします。２人の間に新しい命も授かることができました〉

と報告。続けて

〈何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました。私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています〉

と趣里の父・水谷豊（73）と母・伊藤蘭（70）も祝福していることを明かした。

結婚発表までには紆余曲折があった。当初、ゴールデンウィーク明けの５月に発表予定だったが、同時期に三山とかつて交際していたユーチューバー・Rちゃんとのトラブルが発覚。Ｒちゃんは当時交際していた三山に総額１億円以上を工面してきたが、突然関係を切られたと主張している。

RちゃんはSNSなどで三山の“不義理”を告発。三山は過ちを認め謝罪したが、ネット上では「１億円いただき男子」なる異名まで付けられた。

その後、三山は俳優業のマネジメントを行っていた所属事務所『Flash Up etoile』からの独立を発表。BE:FIRSTの一員としても、７月５日のワールドツアー終了をもって活動を休止している。事情を知る関係者の話。

「両家の顔合わせも済ませ、５月に正式発表というタイミングでRちゃんとのトラブルが発覚しました。三山には批判が殺到し、結婚発表を延期せざるを得ない状況に……。ただし、一部で『破談の可能性もある』と伝えられましたが、実際は（結婚に）GO以外の選択肢はありませんでした」

“切れない関係”となった最大の理由は趣里がすでに妊娠していたことにある。スポーツ紙芸能担当記者によると

「水谷さんと伊藤さんは趣里さんを溺愛。趣里さんに“浮いたウワサ”がないことを気にかけ、水谷さんが水面下で『誰かいい人いないかな？』とリサーチしていた時期もあった。それだけに、趣里さんの妊娠がわかった時には大喜びしていたそうです」

という。

『BE:FIRST』とは別に俳優としての三山の所属先

お腹に新しい生命が宿っている事実は何よりも重い。三山に醜聞は飛び出したものの

「一家は生まれてくる子どものことを最優先に考えていた。身重の趣里さんに負担が及ばぬよう、一連の騒動から遠ざけていた」（同・スポーツ紙記者）

という。

趣里は年内にも出産予定で、今秋から産休に入るという。休止前の最後の仕事は木村拓哉（52）主演の劇場版『教場』で、趣里は母体への影響を鑑みてアクションシーンのない役どころだという。

「木村拓哉も結婚＆妊娠の報告を受け、祝福したそうですよ」

とは芸能プロ関係者。父となる三山は今後どうなるのか。近年は俳優業に意欲的だったことから

「妻の出産後、しばらくして水谷さんが“後見人”となる形で俳優業を再開させていくのではないか。その前段では水谷さん、伊藤さんの監視下に置かれ、しばらくは“修業期間”を送ることになる」（芸能プロ関係者）

という。

そこで『BE:FIRST』の所属事務所『BMSG』に「三山のグループ復帰のメドについて」と、「俳優業に関しては水谷豊の個人事務所に入る予定なのか？」などをメールにして質問状を送ったが、期限までに回答は得られなかった。

のちに振り返れば、三山の“女グセ”が早々にわかったことは良かったと思える日がやってくるかもしれない。音楽関係者いわく

「さすがの三山も今回の結婚とオメデタは人生観が変わるほどの出来事だったようだ」

生まれてくるわが子に“改心”した姿を見せるしかない。