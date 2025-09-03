全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋の歌謡曲バー『BARスポットライト新橋』です。

百恵も秀樹もピンクレディも〜！

幼少期の微かな記憶から、（一応）多感な中高生＋α乱気流時代に至るまでどっぷり昭和だったオレ。音楽バーへ行くとなったら、細胞の一つひとつが覚えているのは“昭和歌謡”に違いない。というわけで、行くぞ「時間旅行のツアーへ♪」（by原田真二）！

歌謡曲BARの冠通り、歌謡曲全盛の70〜80年代のヒットソングがレコードで揃っている。で、この時代と言えばやっぱアイドル！

その充実具合が感涙もん。スゲーのはシングル盤が1000枚以上、レコード棚に並んでいて、自分で見つけて「コレ！」ってリクエストが可能。B面の曲だって聴けるんだぜ！手書きのリクエストカードを書いて渡してもOK。

『歌謡曲BAR スポットライト新橋』昔のカラオケパブみたいな自分で書くリクエストカード

「岡田奈々・青春の坂道」。う〜、やっぱ超〜カワイイ。あ、作詞松本隆だったのね。「セーラー服と機関銃」。カ・イ・カ・ン！……などなど、キラキラしていたあの頃のテンションが血管の中を駆け巡って行く。楽し〜い。

自分でレコードを掘ったり、リクエストカードに書いたり、アナログ感も楽しい。タンバリンやエアマイクで盛り上がるのもあり。

『歌謡曲BAR スポットライト新橋』各テーブルには「リクエストブック」があって聴きたい曲を探すのも楽しみ

新橋『歌謡曲BARスポットライト新橋』

［店名］『歌謡曲BARスポットライト新橋』

［住所］東京都港区新橋3-16-3烏森ビル6階

［電話］03-6435-6099

［営業時間］18時〜24時（金・土・祝は〜翌2時）

［休日］日

［交通］JR山手線ほか新橋駅烏森口から徒歩1分

※チャージ料金1300円別

※画像ギャラリーでは、ミラーボールが煌めく店内の画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

