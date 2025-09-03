この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が公開した動画で、元教師のすぎやま氏が「進路で後悔する生徒としない生徒の違い」について解説した。中高生と保護者に向け、進路選びの重要性と具体的な考え方を示した。



動画の冒頭で、すぎやま氏は「中学生の約半数が進路について深く考えたことがない」とする調査に触れ、「あまり考えられていない」現状を指摘。そのうえで「進路選びは恋人選びと一緒」とたとえ、「後悔のない人生を歩んでほしい」と述べた。



以下は、同氏が挙げた「後悔しない生徒」に共通する5点。



1. 自分で決めたかどうか

後悔しない生徒は「自分で調べ、自分で決めている」が、後悔する生徒は「親や先生の意見で決める」傾向があるという。すぎやま氏は心理学の自己決定理論（自分で選んでいる感覚＝自己決定度が高いほど満足度・幸福度が上がりやすいという考え方）に触れ、「偏差値などの数字だけで決めた人より、自分で考えて決定した人のほうが幸福度が高かった」とする報告があると説明した。



2. 広い選択肢から選べたか

後悔しない生徒は複数の選択肢を検討して納得して選ぶ一方、後悔する生徒はオープンキャンパスや学校説明会に参加せず、「名前や印象だけで決めてしまう」ことが多いという。ある調査では、進路に後悔している人の**62.5%**が学校説明会に「参加していなかった」と回答したと紹介した。中学生は重要性を理解しづらいため、保護者が機会を作り「気づかせる」支援が必要だと促した。



3. 自己分析ができているか

後悔しない生徒は「自分の好き・得意・将来の夢」を考え、自己分析を行っている。対して後悔する生徒は、特性や将来像を考えずに決めがちだという。偏差値などの「いけそうだから」という理由だけで選ぶのは、消去法に近い選び方で「主体性に乏しい」と指摘。さらに「夢がないのは今の時代、珍しくない」としつつ、「材料が空っぽなら体験不足の可能性が高い」として、多様な体験機会を与える重要性を述べた。



4. 安易な理由で選んでいないか

後悔しない生徒は将来を見据えて選ぶが、後悔する生徒は「制服が可愛い」「通学が楽」「友達と一緒に行きたい」など目先の要因を優先してしまうことがあるという。すぎやま氏は自身の指導経験から、「そんな理由で決める生徒はいないと思われがちだが、実際には少なくない」とし、保護者は「なぜその高校なのか」「どういう進路を選びたいのか」と問いかけ、対話しながら考えを深める必要があるとした。



5. 人に相談しているか

後悔しない生徒は先生や保護者に相談し、納得して決めている。一方、後悔する生徒は表面的な情報だけで拙速に判断しがちだという。子どもは将来を見通した意思決定が難しいため、対話を通じて自分の頭で納得して決めることが重要だと強調。「何を質問すればよいか分からない」ケースも多いため、周囲の大人のサポートが欠かせないと結んだ。



動画の終盤では、すぎやま氏が不登校生徒専門の「新時代スクール」に触れ、中学卒業後の多様な進路や受験・面接対策などの支援を提供していると紹介。詳細は動画の概要欄で確認できるとしている。

