動画「デリバリー値下げラッシュ到来！ついに出前館も店頭価格での提供を開始へ」で、デリバリー配達員のレクターさんが業界における新たなトレンドを詳しく解説した。レクターさんは出前館が全国5都市・約250店舗で店頭価格による提供を始めたことに注目し、「こういう取り組みが始まるのはすごいポジティブでいいなと思いました」と、その意義を強調した。



現在、バーガーキングやクリスピークリームドーナツなどを率先して“店頭価格”でデリバリーを行っているロケットナウ、地方都市で店頭価格実施中のウォルト、そしてお持ち帰りのみで限定的に導入しているUber Eatsと、主要デリバリー各社の動きを比較。「この取り組みっていうのが結構順調に来ている証拠だと思うんですよ」と、他社の動向にも言及しつつ、「注文数が増えればマイナス分も対応可能」と業界全体に広がる新潮流を分析した。



出前館における店頭価格での提供については、「ワンチャン、ロケットナウで頼むよりも安くなる可能性がありますね」とコスト面でのメリットも指摘し、「今回の出前館の店頭価格での提供も、順調にいけばどんどんエリア拡大もしていくかな」と将来への期待感を語った。また、「出前館は時間通りに来てくれる確率が高い」と利便性にも触れ、利用者数の多さや配達クオリティの面でも出前館の強みを強調した。



一方で、「ロケットナウは今一番勢いのあるデリバリー」と現状の業界勢力図にも触れつつ、「店頭価格で提供する加盟店が少ない」「全体的な加盟店数も少ない」という弱点も指摘。



さらに、配達員の報酬やサービスの今後について「注文数増えるってのはすごいありがたいこと」「こうやって注文の増える可能性がある取り組みを他社デリバリーとかどんどんやってくれれば、我々の稼ぎにもつながってくる」とポジティブに見解。視聴者に向けて「私は非常にいい取り組みだと思ってるんですけども、皆さんはどう感じますか」と問いかけ、「今後出前館の動きには注目したいなと思っています」と締めくくった。