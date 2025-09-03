東京マルイは、8月28日より9月2日にかけて5点のエアガンを再販した。

今回再販されたのは、固定スライドガスガン「カーヴ」や電動ガンハイサイクルカスタム「H&K MP5K HC」など。他にも電動ガンスタンダードタイプ「コルト M733コマンド」や「コルト M933コマンド」が再販された。

8月28日分

「ソーコム Mk23【ハイグレード/ホップアップ】」詳細

「カーヴ」詳細

「H&K MP5K HC」詳細

9月2日分

「コルト M733コマンド」詳細

「コルト M933コマンド」詳細

価格：4,950円 全長：244mm 弾丸：6mm BB（0.25g） 動力源：無し（手動） 装弾数：26発undefined価格：10,780円 全長：132mm 銃身長：61mm 重量：292g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2g） 動力源：専用ガス 装弾数：10発価格：36,080円 全長：345mm 銃身長：110mm 重量：1,490g（空マガジン含む / バッテリー含まず） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：8.4Vニッケル水素1300mAh AKバッテリー 装弾数：220発価格：32,780円 全長：690mm/774mm（ストック伸長時） 銃身長：300mm 重量：2,550g 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー 装弾数：68発価格：38,280円 全長：664mm/748mm（ストック伸長時） 銃身長：272mm 重量：2,650g（空マガジン、バッテリー含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー 装弾数：68発

（C）2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.