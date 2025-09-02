Snow Manが、最新曲「カリスマックス」のダンスプラクティス映像を公開した。

本楽曲は、1990年代～2000年代に流行した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした一曲。高速BPMに乗せて畳みかけるようなラップや、耳に残るキャッチーなメロディ、そしてエネルギッシュなダンスブレイクなど、約3分間の中にあらゆる要素を凝縮した密度の高い構成となっている。

公開された映像では、Snow Manのメンバー9人がそれぞれ、消防士、平成のギャル男、野球部員、警察官、医者、高校生、ホスト、オタク、そして『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）のキャラクター マッサマンといったキャラクターに扮して登場。メンバーごとの個性と遊び心が感じられる内容となっている。

なお、Snow ManオフィシャルSNSでは、今回のダンスプラクティス映像を始め、“#カリスマックスプロジェクト”として｢みんなを“カリスマ”｣にするための様々なコンテンツが投稿されている。TikTokでは、MVの各シーンでメンバーが披露する“カリスマックス”なダンス動画を公開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）