一緒にキャットホイールで遊ぼうとする2匹の猫ちゃんたち。ところが、2匹の息があまり合っておらず…。そのもどかしくも可愛らしい姿が話題になっています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で8.4万回以上も再生され、「絶妙にバランス取り合ってる」「うちも、こうなります」といった声が集まっています。

【動画：2匹の猫が一緒にキャットホイールを使おうとした結果…】

今日も仲良くキャットホイールに

TikTokアカウント「ももたん みぃたん」に登場したのは、三つ子猫の「モカ」くんと「マロン」くん。飼い主さんいわく、2匹の性格は真反対だそうですが、抱き合いながら寝ることもあるほど、とっても仲良しなのだそうです。

ある日、そんな2匹が一緒にキャットホイールで遊ぼうとしていたそう。仲良しなモカくん・マロンくんは、よく一緒にキャットホイールに乗っているそうですが、この日は何だかあまり息が合っていなかったといいます。

我が道をいくモカくん・マロンくん

この日は、モカくんが左向きに乗り、マロンくんが右向きに乗ったことで、キャットホイールが上手く回転せず、2匹ともちょっと困惑していたのだとか。「なぜか動かないにゃ…」と困った表情で、マロンくんは飼い主さんの方を見つめてきたそうです。

仲良し兄弟でも息が合わないのは、性格が真反対だからかもしれません。そんな互いに我が道をいくモカくんとマロンくんを見て、飼い主さんも思わず笑ってしまったといいます。

最後は仲良くウォーキング

最終的には、2匹とも同じ方向を向き、仲良く一緒にキャットホイールを楽しめたそう。横に並んで一緒に歩いている姿は、本当に微笑ましくてホッコリしました。お喋りしながら2人だけの世界を楽しんでいるのでしょう。

投稿は、TikTokにて2700件を超える高評価を集めており、仲良くキャットホイールに乗る姿が話題に。モカくんとマロンくんは、この先も2で一緒に楽しい時間を過ごしていくことでしょう。

投稿を見た視聴者からは、「仲良くテクテクがカワユイ」「ちゃんと学習してますねー。猫ちゃん忘れやすいからまた同じ事やりそうだね」「これはお互いが歩く方向を譲らなかった結果なのかな？」「最後可愛すぎるやろー」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ももたん みぃたん」では、モカくん・マロンくんをはじめ、7匹の猫ちゃんたちの様子が投稿されています。

モカくん、マロンくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ももたん みぃたん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。