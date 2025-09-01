この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が「50代60代が失敗しない投資方法について！どうすれば老後生活を安泰させることができるか紹介します！」と題した動画を公開。50代、60代にありがちな投資の落とし穴や、老後資産形成の本質について語った。

鳥海氏はまず「60歳で収入が落ちるから高配当株が良さそう」と感じる心理を取り上げる。だが、現実に1,000万円を全額投じても配当は年間40～50万円ほど。年収が数百万円落ちる現実を埋めるには力不足で、S&P500より高配当株が“有利に見える”思考こそ落とし穴だと警鐘を鳴らす。

さらに、焦りが強い時ほど投資詐欺に引っかかりやすい点にも言及。SNSでは鳥海氏の偽物アカウントがInstagramで多数確認されており、DMやフォローは即ブロックを、と注意喚起した。

肝心の解決の方向性はシンプル。投資先をいじって結果を変えようとするより、コントロールできる領域である「年金の受け取り時期や働く年齢の設計」を最適化する発想に切り替えること。年金を60歳から前倒しにする戦略は、60～65歳の5年間を実質的に厚くできる選択肢として提示される。

基軸はS&P500や全世界株式の積立を土台にしつつ、「何歳から年金を受け取るか」「何歳まで働くか」を自分で決めること。その小さな差が、生活の充実度に直結すると鳥海氏は語る。最後は「大事なのは投資先ではなくライフプランニング。何にどれだけ使うかまで含めて設計することが成功への近道」と締める。

シミュレーションの詳細や比較結果は動画本編で解説されており、50代・60代の資産形成を考える人にとって必見の内容となっている。

