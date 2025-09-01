G3・中京2歳ステークス

8月31日に中京競馬場で行われたG3・中京2歳ステークス（2歳オープン、芝1400m）に登場した女優に反響が広がった。黒ワンピースで表彰式プレゼンターを務めた姿に視線が集中。若々しい佇まいに「来月で41歳なんですか!?」との声まで上がっている。

北村友一騎手に花束を贈呈したのは、女優の松本まりか。ドット柄の黒ワンピースで現れ、握手を交わすと笑顔で記念撮影に応じた。自身のXには「人生初競馬」だったことを明かし「一瞬にかけるとても尊い競技。熱狂とほんの一瞬のレース。そこにどれだけの時間と努力と工夫と愛と思いと行動と思考とかけられてきたのか。だからこんなにも人々が熱狂するものになるんだと、その尊さを肌で感じた体験でした」と綴った。

今月41歳の誕生日を迎える人気女優の降臨はネット上でも反響。X上のファンからは驚きの声が寄せられた。

「中京競馬場に松本まりかさん来てたの」

「なんて美しく綺麗な方なんだ…」

「美しい瞬間しかない！」

「これで40歳!?」

「来月で41歳なんですか!?」

レースは北村騎乗の6番人気キャンディードが、芝1400メートルの2歳レコードタイムとなる1分19秒4で勝利。重賞初制覇を果たした。



（THE ANSWER編集部）