この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【LINEを始めたい方向け】LINE(ライン)新規登録を一撃でマスター！安心して使える設定方法も紹介――人気YouTubeチャンネルでLINE使い方講師のひらい先生が、60代以上のシニア層に向けてLINEの新規登録手順や個人情報保護の注意点を丁寧に解説した。



動画冒頭でひらい先生は「情報を取得されるのが怖いなーっていう方は、この項目必ずチェックしてください」と呼びかけ、「LINEを始めたいけれどやり方がよく分からない」という悩みに答える形で、新規登録の最初から最後までを実演。インストール方法、電話番号認証、パスワード設定などを一つずつ分かりやすく紹介しながら、特に個人情報にかかわる設定については強調した。



友だち自動追加や電話番号による友だち追加の許可設定については、「基本的にチェック入れない方がいいと思います」とアドバイス。「スマートフォンに登録されている連絡先全員とLINEでやり取りしたいわけではないでしょうから、必要な人だけ個別に友だち登録してもらうのが安心です」と、シニア世代が思わぬ相手と自動的に繋がってしまうリスクを説明した。



また、サービス向上のための情報取得やLINEビーコン、位置情報の利用許可についても「最近ちょっとセキュリティーの問題もあるので怖いよって方は“同意しない”を選んでいくことをおすすめします」と注意を促した。位置情報の取得については、地域の天候情報やクーポン配信など便利な面もある一方で、「LINEや関連会社に位置情報を知られるのがちょっと嫌だなーと思ったら基本的にチェックを入れない形でもOK」とし、無理に許可せず自分で選択することが大切だと語った。



最後は「流れをざっとおさらいしていくと、LINEアプリをインストール、電話番号認証、パスワード登録、友だち追加設定や情報取得の許可、年齢確認を経てアカウント作成が完了します」とまとめ、「LINEの困り事はコメント欄で質問してください。今日の内容を参考にぜひLINEを始めてみてください！」と、動画を締めくくった。