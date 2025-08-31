¡È¼«ÌÇ¡É¥É·³¤Ï¡Ö½¸ÃæÎÏ¤Î·çÇ¡¡×¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥À¥á½Ð¤·Ï¢È¯¡ÄÏ¢º¿¤·¤¿¥ß¥¹¡Öµ¯¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¤ÏÉé¤±±Û¤·¤¬·èÄê
¡ÚMLB¡ÛD¥Ð¥Ã¥¯¥¹ 6¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë1-6¤Ç´°ÇÔ¡£¥·¥ê¡¼¥ºÉé¤±±Û¤·¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ºÆ»°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤âÀÛ¹¶¤ÇÆÀÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤º¡¢7²ó¤Ë¤Ï¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½øÈ×¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£±ç¸î¤·¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï5²ó¡¢Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬º¸Íã¤ØÂç¤¤ÊÈôµå¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©¤Îµ¾Èô¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÎÝ¤Ø³ê¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÊ»»¦¡£¤µ¤é¤Ë6²ó¤Ë¤âÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¤¹¤ë¤È7²ó¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë³°Ìî¼ê¤ËÀèÀ©¤ÎÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤È¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Î´ËËý¼éÈ÷¤ÇÁö¼Ô¤òµö¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÁ÷µå¥¨¥é¡¼¤Ê¤É¤Ç°ìµó3¼ºÅÀ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï¼éÈ÷¿Ø¤ËÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤âÍîÃÀ¤Î¿§¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö½øÈ×¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥í¥ë¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÈà¤é¤ÏÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÛ¹¶¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·â¡¢¼éÈ÷¤Ë¤ÈÁê¼¡¤¤¤À¥ß¥¹¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¤é¤·¤¯¤Ê¤¤½¸ÃæÎÏ¤Î·çÇ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤¢¤ì¡¢¼éÈ÷¤Ç¤¢¤ì¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´ö¤Ä¤«¤ÎÌÌ¤Çµ¯¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤¬¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«ÌÇ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¥±¤ÎËÜÎÝÊ°»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁê¼êÌî¼ê¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤¤Á÷µå¤ò¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥à¡¼¥¡¼¤¬³ê¤ê¹þ¤á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Èà¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢²æ¡¹¤Ï¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ÂÇÀþ¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖºÆ¤ÓÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤Ê°ìÀï¤Ç´°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë